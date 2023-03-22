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Фото ⟩ Зеленский посетил Бахмут

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Зеленский посетил Бахмут
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Президент Украины Владимир Зеленский в Бахмуте
Президент Украины Владимир Зеленский в Бахмуте Фото: Ukrainas prezidenta preses dienests

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут, где продолжаются ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской оккупационной армией, сообщает ВВС.

Россия пытается занять Бахмут уже несколько месяцев.

Зеленский отправился в Бахмут после того, как Россия ночью обстреляла несколько городов Украины, убив в результате атаки беспилотников в Киевской области по меньшей мере четырех человек.

Офис президента Украины указывает, что Зеленский во время визита поговорил с солдатами и поблагодарил их за защиту государства. "Имею честь быть сегодня здесь, на востоке нашей страны, в Донбассе, и вручать награды нашим героям, сказать вам спасибо, пожать руку", - сказал Зеленский во время общения с военнослужащими.

Во время визита минутой молчания почтили память павших в войне. Зеленский также вручил солдатам награды.

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