В конце прошлой недели на Улброкском озере в поле видимости камер видеонаблюдения муниципальной полиции Ропажского края попали двое мальчиков, которые с пристани прыгали на льдом озеро. Один из мальчиков провалился, однако сумел собственными силами выбраться на берег.
Видео ⟩ Игры детей на Улброкском озере могли закончиться трагедией: мальчик провалился под лед
Игры детей на Улброкском озере могли закончиться трагедией: мальчик провалился под лед
Когда сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия, мальчик уже снял часть одежды и пытался ее высушить. Ребенка незамедлительно поместили в автомобиль полиции, чтобы согреться, и доставили по месту жительства.
Стражи порядка напоминают - находиться на льду опасно!
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