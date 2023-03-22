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Видео ⟩ Игры детей на Улброкском озере могли закончиться трагедией: мальчик провалился под лед

rus.tvnet.lv
Игры детей на Улброкском озере могли закончиться трагедией: мальчик провалился под лед
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В конце прошлой недели на Улброкском озере в поле видимости камер видеонаблюдения муниципальной полиции Ропажского края попали двое мальчиков, которые с пристани прыгали на льдом озеро. Один из мальчиков провалился, однако сумел собственными силами выбраться на берег.

Когда сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия, мальчик уже снял часть одежды и пытался ее высушить. Ребенка незамедлительно поместили в автомобиль полиции, чтобы согреться, и доставили по месту жительства.

Стражи порядка напоминают - находиться на льду опасно!

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