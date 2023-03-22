Видео ⟩ Игры детей на Улброкском озере могли закончиться трагедией: мальчик провалился под лед

В конце прошлой недели на Улброкском озере в поле видимости камер видеонаблюдения муниципальной полиции Ропажского края попали двое мальчиков, которые с пристани прыгали на льдом озеро. Один из мальчиков провалился, однако сумел собственными силами выбраться на берег.