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Передача: В Иманте с 11-го этажа упал мужчина

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Возвращаясь домой после поездки с семьей, женщина в Иманте увидела, как из окна многоквартирного дома выпал мужчина, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Погибшему было 63 года.

Жители дома рассказали, что мужчина упал с 11-го этажа. Женщина видела неприятный момент. Она также была той, кто связался с медиками.

Государственная полиция начала уголовный процесс. В данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны, однако, скорее всего, в отношении мужчины не было совершено преступление.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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