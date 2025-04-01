Передача: В Иманте с 11-го этажа упал мужчина

Погибшему было 63 года.

Жители дома рассказали, что мужчина упал с 11-го этажа. Женщина видела неприятный момент. Она также была той, кто связался с медиками.

Государственная полиция начала уголовный процесс. В данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны, однако, скорее всего, в отношении мужчины не было совершено преступление.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!