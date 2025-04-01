Возвращаясь домой после поездки с семьей, женщина в Иманте увидела, как из окна многоквартирного дома выпал мужчина, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Передача: В Иманте с 11-го этажа упал мужчина
Погибшему было 63 года.
Жители дома рассказали, что мужчина упал с 11-го этажа. Женщина видела неприятный момент. Она также была той, кто связался с медиками.
Государственная полиция начала уголовный процесс. В данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны, однако, скорее всего, в отношении мужчины не было совершено преступление.
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