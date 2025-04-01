KNAB: Семь политических сил незаконно использовали часть госфинансирования

По результатам проверок KNAB привлек к административной ответственности 26 политических организаций и наложил на них штраф в размере 14 675 евро или вынес предупреждение за нарушения Закона о финансировании политических организаций (партий).

Восемь политических партий привлечены к административной ответственности за несоблюдение порядка подачи отчетности за 2023 год, на них наложены штрафы на общую сумму 8900 евро.

В том числе на 1200 евро оштрафованы политические партии "Атмода", "Атмода для Латвии", "Едины для Латвии", "Новое Согласие", "Сотрудничество", "Слуги народа - Латвии", "За гуманную Латвию", а на 500 евро оштрафована "Партия действия".

За несоблюдение порядка представления отчетности за 2023 год, то есть непредставление отчета в установленный срок, в отношении политической партии Tev, Jūrmalai вынесено одно постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

Деятельность политических партий "Атмода для Латвии" и "Сотрудничество" прекращена. Политические партии "Атмода" и "За гуманную Латвию" находятся в процессе прекращения своей деятельности. Тем временем политические партии "Едины для Латвии" и "Партия действия" находятся в процессе приостановки своей деятельности.

Кроме того, KNAB сообщает, что деятельность двух политических организаций, не представивших годовые отчеты в установленный срок, прекращена. Между тем процесс приостановления или прекращения деятельности четырех политических организаций все еще продолжается.

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