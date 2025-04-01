Семь получивших средства госбюджета политических организаций незаконно использовали часть выплаченного им в 2023 году финансирования, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), сообщает агентство LETA.
KNAB: Семь политических сил незаконно использовали часть госфинансирования
В результате проведения проверок годовых отчетов и финансовой деятельности политических партий и их объединений за 2023 год KNAB констатировал, что практически все политические организации, получившие средства из госбюджета, в своей деятельности допустили нарушения Закона о финансировании политических организаций (партий).
KNAB выявил более чем у половины указанных политических сил существенное нарушение при использовании бюджетных средств - незаконное использование финансирования.
KNAB проверил годовые отчеты 60 политических организаций, в том числе на предмет соответствия использования средств государственного бюджета требованиям Закона о финансировании политических организаций (партий). В 2023 году 12 политическим организациям было выплачено 5 675 351,04 евро из государственного бюджета, и большая часть этих средств была использована политическими организациями на заработную плату сотрудников, аренду помещений и услуги, связанные с содержанием сотрудников и помещений.
При проверке расходования средств государственного бюджета KNAB обнаружил, что одна политическая партия - "Новая консервативная партия" - почти на 58 000 евро превысила допустимый порог в 60%, который партиям разрешено тратить на одну целевую группу в соответственном году. На партию был наложен административный штраф в размере 1200 евро, который до сих пор не выплачен.
В свою очередь, три политические организации - "Прогрессивные" в размере 4 649,83 евро, политическое объединение партий "Новое единство" в размере 34 731,18 евро и "Согласие" в размере 869,56 евро — не соблюли ограничения по выплате зарплаты государственным служащим, перерасходовав в общей сложности 40 250,57 евро финансирования госбюджета.
Летом прошлого года агентство LETA сообщало, что партия "Новое единство" начала возвращать 24 731,18 евро нецелесообразно потраченных средств госбюджета в Госкассу. В отчете KNAB указано, что "Новое единство" не выполнило запрет на выплату вознаграждения в 2023 году в размере 30 436,57 евро, тогда как в 2024 году было выявлено превышение данного запрета в размере 4 294,61 евро. На данный момент "Новое единство" выплатило 12 365,61 евро.
KNAB также отмечает, что в четырех случаях было зафиксировано необоснованное использование средств госбюджета, например, на приобретение алкогольной продукции или оплату штрафов и развлекательных мероприятий, что запрещено. В результате данного вида нарушения было незаконно потрачено в общей сложности 4922,82 евро. Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что незаконно использованные средства были частично возвращены в госбюджет.
Кроме того, в ходе проверок годовых отчетов KNAB установил, что треть политических организаций, не получающих государственного бюджетного финансирования, допустили ряд нарушений регулирования о финансировании политических организаций. Шесть политических организаций не соблюдали порядок подачи полученных пожертвований, не задекларировав общую сумму в 8302,86 евро. Аналогично в пяти случаях не был соблюден порядок оплаты приобретенных товаров и услуг на сумму 4174,45 евро.
По результатам проверок KNAB привлек к административной ответственности 26 политических организаций и наложил на них штраф в размере 14 675 евро или вынес предупреждение за нарушения Закона о финансировании политических организаций (партий).
Восемь политических партий привлечены к административной ответственности за несоблюдение порядка подачи отчетности за 2023 год, на них наложены штрафы на общую сумму 8900 евро.
В том числе на 1200 евро оштрафованы политические партии "Атмода", "Атмода для Латвии", "Едины для Латвии", "Новое Согласие", "Сотрудничество", "Слуги народа - Латвии", "За гуманную Латвию", а на 500 евро оштрафована "Партия действия".
За несоблюдение порядка представления отчетности за 2023 год, то есть непредставление отчета в установленный срок, в отношении политической партии Tev, Jūrmalai вынесено одно постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.
Деятельность политических партий "Атмода для Латвии" и "Сотрудничество" прекращена. Политические партии "Атмода" и "За гуманную Латвию" находятся в процессе прекращения своей деятельности. Тем временем политические партии "Едины для Латвии" и "Партия действия" находятся в процессе приостановки своей деятельности.
Кроме того, KNAB сообщает, что деятельность двух политических организаций, не представивших годовые отчеты в установленный срок, прекращена. Между тем процесс приостановления или прекращения деятельности четырех политических организаций все еще продолжается.
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