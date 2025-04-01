За два месяца мошенники выманили у клиентов крупнейших банков полтора миллиона евро

В январе-феврале было совершено 878 мошеннических действий, в результате которых клиенты банков самостоятельно подтвердили платежи на сумму 1,505 млн евро, в том числе зафиксировано 348 случаев телефонного мошенничества на сумму 782 тыс. евро, 413 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 634,4 тыс. евро и 117 случаев других видов мошенничества на сумму 88,3 тыс. евро.

В то же время за первые два месяца этого года было предотвращено 2529 попыток мошенничества на общую сумму 1,35 млн евро, в том числе 625 случаев телефонного мошенничества на сумму 424,3 тыс. евро, 1760 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 809,7 тыс. евро и 144 случая других видов мошенничества на сумму 113,2 тыс. евро.

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Как сообщалось, в прошлом году полученная мошенниками у клиентов четырех крупнейших банков сумма составила 15,5 млн евро. Всего в прошлом году зафиксировано 9025 случаев мошенничества.

Предотвращено в 2024 году было 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

В число четырех крупнейших банков Латвии по объему активов входят Swedbank, SEB banka, Citadele и филиал Luminor Bank.

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