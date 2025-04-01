В Грузии приняли новый закон "об иноагентах": теперь он предусматривает уголовную ответственность

«Грузинская FARA»

По словам представлявшего законопроект председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Арчила Гордуладзе, новшества адаптированы под грузинскую реальность, но различия с действующим в США законодательством минимальны.

«Некоторые конкретные ведомства в нашем случае заменены на министерство иностранных дел, а вместо президента, у нас правительство», — говорит депутат.

Но, по словам правозащитников, грузинские депутаты, копируя текст американского законодательства, меняют его содержание: если в США FARA не касается независимых организаций, в Грузии именно они могут оказаться под ударом.

«Закон, в том числе FARA, — это не просто набор слов, а содержание, которое в него вкладывают исполнитель и толкователь. Нам приводят слова из американского закона, но меняют определения, содержание и практику, которыми руководствуются Министерство юстиции и суды», — так прокомментировал законопроект на своей странице в фейсбуке юрист Фонда гражданского общества Саба Брачвели.

По его словам, под действие закона подпадают организации и физические лица, которые соответствуют трем условиям: получают средства из-за рубежа, участвуют в политической деятельности и занимаются этим в интересах или в соответствии с интересами «иностранного принципала».

Эксперт отмечает, что именно это последнее условие, судя по заявлением грузинских депутатов, в Грузии собираются широко интерпретировать, применяя закон к гражданскому сектору.