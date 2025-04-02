В марте Административный окружной суд Латвии постановил предоставить статус убежища молодому человеку из африканской страны Мали - несмотря на прежнее решение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), отказавшего ему в защите. Об этом свидетельствует размещенное в открытом доступе судебное решение.
Суд обязал PMLP дать убежище подростку из Мали
Гражданин Мали летом 2023 года обратился в Пограничную службу Латвии с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативную защиту. Управление по делам гражданства и миграции в том же году отказало в удовлетворении его прошения.
Юноша оспорил отказ в Административном окружном суде, но суд первой инстанции его жалобу отклонил.
Впоследствии он вновь обратился в Пограничную службу с повторным заявлением о предоставлении убежища в Латвии. Однако PMLP оставило повторное заявление без рассмотрения. Тогда юноша вновь подал жалобу в суд - и на этот раз суд обязал миграционное ведомство рассмотреть его обращение по существу.
Рассмотрев дело повторно, PMLP вновь отказало в предоставлении как статуса беженца, так и альтернативного статуса.
Не согласившись с этим решением, молодой человек подал в суд еще одну жалобу. В ней он указал, что опасается возвращения на родину из-за угрозы насилия со стороны своего дяди.
Суд установил, что ситуация с безопасностью в Мали продолжает ухудшаться с момента завершения миссии ООН по поддержанию мира в декабре 2023 года. Причем дестабилизация затронула даже столицу страны - Бамако, которую сам заявитель называл своим постоянным местом жительства до отъезда.
С учетом возраста молодого человека суд указал: его возвращение на родину возможно лишь в случае, если у него имеются крепкие связи с местом возвращения. Однако на основании предоставленных сведений суд пришел к выводу, что у заявителя нет ни стабильного жилья, ни близких родственников в Мали, с которыми бы его связывали прочные родственные и эмоциональные связи.
Как подчеркивается в решении, сестра юноши - единственный человек, с которым его связывают такие отношения. Она уже получила в Латвии альтернативный статус и в настоящее время проживает на ее территории. В ходе всей процедуры предоставления убежища заявитель последовательно утверждал, что не имеет оконченного среднего образования и не обладает никакой профессиональной квалификацией.
Суд также отметил: молодой человек прибыл в Латвию вместе с сестрой еще в несовершеннолетнем возрасте. В такой ситуации нет уверенности, что в случае возвращения в Мали он сможет устроить свою жизнь, обеспечивать себя и избежать повсеместного в стране насилия.
По итогам рассмотрения дела суд обязал Управление по делам гражданства и миграции выдать юноше благоприятный административный акт, предусматривающий предоставление ему альтернативного статуса в Латвии.
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