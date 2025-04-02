Суд обязал PMLP дать убежище подростку из Мали

С учетом возраста молодого человека суд указал: его возвращение на родину возможно лишь в случае, если у него имеются крепкие связи с местом возвращения. Однако на основании предоставленных сведений суд пришел к выводу, что у заявителя нет ни стабильного жилья, ни близких родственников в Мали, с которыми бы его связывали прочные родственные и эмоциональные связи.

Как подчеркивается в решении, сестра юноши - единственный человек, с которым его связывают такие отношения. Она уже получила в Латвии альтернативный статус и в настоящее время проживает на ее территории. В ходе всей процедуры предоставления убежища заявитель последовательно утверждал, что не имеет оконченного среднего образования и не обладает никакой профессиональной квалификацией.

Суд также отметил: молодой человек прибыл в Латвию вместе с сестрой еще в несовершеннолетнем возрасте. В такой ситуации нет уверенности, что в случае возвращения в Мали он сможет устроить свою жизнь, обеспечивать себя и избежать повсеместного в стране насилия.

По итогам рассмотрения дела суд обязал Управление по делам гражданства и миграции выдать юноше благоприятный административный акт, предусматривающий предоставление ему альтернативного статуса в Латвии.

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