Есть люди, которых помнит и которыми гордится вся нация. Томас Яунземс - один из них. Высунувшись из окна третьего этажа, Томас руками поймал падающую с четвертого этажа женщину.
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Латвийский пожарный поймал падающую женщину с четвертого этажа
- Сосед был дома, сразу меня впустил, помог открыть окно. Там были старые окна, все стекла дребезжали. Мы старались открыть окна тихо, чтобы она не услышала.
Я высунул голову из окна, посмотрел вверх и увидел, что она уже сменила позу. Раньше она сидела на подоконнике лицом к нам. Потом она повернулась спиной к окну - как бы чтобы не смотреть, куда она падает.