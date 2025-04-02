В целях сокращения бюрократической нагрузки рабочая группа по борьбе с избыточной административной нагрузкой выступила с инициативой - уменьшить частоту обязательных медицинских осмотров для работников. Об этом сообщает передача Panorāma.
ВИДЕО ⟩ Ради борьбы с бюрократией сократят частоту обязательных медосмотров
В настоящее время предусмотрено, что периодические обязательные медосмотры (OVP) могут проводиться раз в год, раз в два года или раз в три года. Конкретную периодичность устанавливает работодатель - в зависимости от оценки профессиональных рисков, связанных с рабочей средой.
Однако рабочая группа указывает: каждый человек может получить информацию о своем состоянии здоровья и у семейного врача, поэтому административную нагрузку следует снизить. При этом пока не решено, с какой именно регулярностью в будущем должны будут проводиться такие обследования.
Против этой идеи уже выступили Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS), а также врач по профессиональным заболеваниям Йоланта Цирула. Она подчеркивает: именно врач-специалист по медицине труда знает все особенности конкретной профессии и способен оценить состояние здоровья работника с учетом условий труда.
Видео: Сюжет передачи Panorāma