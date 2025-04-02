ВИДЕО Ради борьбы с бюрократией сократят частоту обязательных медосмотров

В настоящее время предусмотрено, что периодические обязательные медосмотры (OVP) могут проводиться раз в год, раз в два года или раз в три года. Конкретную периодичность устанавливает работодатель - в зависимости от оценки профессиональных рисков, связанных с рабочей средой.

Однако рабочая группа указывает: каждый человек может получить информацию о своем состоянии здоровья и у семейного врача, поэтому административную нагрузку следует снизить. При этом пока не решено, с какой именно регулярностью в будущем должны будут проводиться такие обследования.

Против этой идеи уже выступили Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS), а также врач по профессиональным заболеваниям Йоланта Цирула. Она подчеркивает: именно врач-специалист по медицине труда знает все особенности конкретной профессии и способен оценить состояние здоровья работника с учетом условий труда.

Видео: Сюжет передачи Panorāma