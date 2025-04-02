ВИДЕО В погоне за лайками блогер гонял тюлененка по пляжу

Несмотря на это, один из пользователей платформы TikTok проигнорировал предупреждения зоологов и выложил в сеть видеозапись, на которой видно, как он настойчиво приближается к тюлененку, явно пытаясь его коснуться. Об этом сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

На кадрах видно: в какой-то момент тюлененок проявляет агрессию - скорее всего, испугавшись. Тогда мужчина, не смутившись, переходит к следующей "части шоу": он пробует прогнать животное обратно в воду. При этом за кадром слышны его слова: "Он же маленький, он не понимает, что нужно вернуться в море, а не лежать, греясь на песке".

Видео вызвало резонанс и попало в поле зрения Департамента охраны природы. Ведомство уже инициировало административное производство в связи с нарушением правил обращения с дикими животными.

В весенние месяцы, когда тюленята чаще всего появляются на берегу, владельцам собак настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными - случаи, когда домашние питомцы нападают на детенышей тюленей, увы, не редкость.

Представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс подчеркивает: тюлени встречаются не только на пляже. Нередко они прячутся и в дюнах - там, где человек может не сразу их заметить. Поэтому любые прогулки по прибрежной полосе требуют не только осторожности, но и уважения к дикой природе.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!