На прошлой неделе количество случаев Covid-19 выросло на 24,2%

Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 190 новых случаев Covid-19, в то время как неделей ранее их было 153. Проведено 1163 теста, что на 5,2% больше, чем на предыдущей неделе. Доля положительных тестов составила 16,3%, что больше на 2,5%.