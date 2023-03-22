Кариньш создал комитет по цифровой трансформации и модернизации управления

Согласно распоряжению, руководителем тематического комитета по цифровой трансформации и модернизации управления назначен министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс, а членами комитета станут министр финансов Арвил Ашераденс, министр экономики Илзе Индриксоне, министр образования и науки Анда Чакша, министр внутренних дел Марис Кучинскис, министр благосостояния Эвика Силиня, министр сообщения Янис Витенбергс и министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

Основными задачами тематического комитета по цифровой трансформации и модернизации управления станут: оценка реализации "Основных направлений цифровой трансформации на 2021-2027 годы", утвержденных правительством в 2021 году; предложение усовершенствований, а также разработка необходимых поправок к нормативным актам; обеспечение стратегического контроля за целями и цифровыми целевыми показателями политической программы "Путь цифрового десятилетия" на 2030 год, принятой в декабре 2022 года решением Европейского парламента и совета; обеспечение инвестиционных стратегических приоритетов государственной цифровой трансформации путем согласования целей цифровой трансформации.

Также будут поставлены задачи по обеспечению единого и централизованного подхода к продвижению нормативных актов, связанных с цифровой трансформацией, а также оценке нормативных актов, препятствующих цифровой трансформации, и подготовке предложений по их уточнению.

Отчет о результатах деятельности тематического комитета по цифровой трансформации и модернизации управления раз в полгода будет предоставляться Кабинету министров.

Правительство согласовало формирование тематических комитетов Кабинета министров в середине января текущего года. Первым тематическим комитетом Кабмина, созданным по распоряжению премьер-министра, стал тематический комитет системы гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий под руководством Кучинскиса.