Видео ⟩ В центре Риги с помощью электрошока задержан мужчина с ножом

Don't tase me bro. Рига эдишион pic.twitter.com/IjZouVF0g2 — Kristaps (@atheist_from_lv) March 22, 2023

В среду полиция получила информацию о том, что в Риге по улице ходит мужчина, у которого в руках нож, узнало агентство LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Мужчина не подчинялся законным требованиям полицейских и не бросал на землю нож, в результате чего были применены специальные средства и он был задержан.

По информации из видео, которое очевидцы выложили в социальных сетях, к мужчине возле Академии наук подошли около семи полицейских, один из них использовал электрошоковое устройство. При получении электрического удара мужчина упал на землю, и его разоружить бросились сразу же несколько из присутствующих полицейских. Поведение полицейских сопровождалось истерическим криком мужчины.

Мужчина доставлен в лечебное заведение.

В связи с произошедшим начаты два административных процесса - о мелком хулиганстве и о неподчинении законным требованиям работников полиции.