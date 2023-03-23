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Видео ⟩ В центре Риги с помощью электрошока задержан мужчина с ножом

rus.tvnet.lv
В центре Риги с помощью электрошока задержан мужчина с ножом
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В центре Риги с помощью электрошока задержан мужчина с ножом
В центре Риги с помощью электрошока задержан мужчина с ножом Фото: Ekrānšāviņš

Используя электрошоковое устройство, в центре Риги полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с ножом.

В среду полиция получила информацию о том, что в Риге по улице ходит мужчина, у которого в руках нож, узнало агентство LETA в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Мужчина не подчинялся законным требованиям полицейских и не бросал на землю нож, в результате чего были применены специальные средства и он был задержан.

По информации из видео, которое очевидцы выложили в социальных сетях, к мужчине возле Академии наук подошли около семи полицейских, один из них использовал электрошоковое устройство. При получении электрического удара мужчина упал на землю, и его разоружить бросились сразу же несколько из присутствующих полицейских. Поведение полицейских сопровождалось истерическим криком мужчины.

Мужчина доставлен в лечебное заведение.

В связи с произошедшим начаты два административных процесса - о мелком хулиганстве и о неподчинении законным требованиям работников полиции.

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