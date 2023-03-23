На верфи в Эдинбурге, Шотландия, в среду, 22 марта, перевернулось судно водоизмещением 3000 тонн. Пострадали 35 человек, сообщает BBC.
Фото ⟩ На верфи в Эдинбурге накренился корабль: количество пострадавших увеличилось
На верфи в Эдинбурге накренился корабль: количество пострадавших увеличилось
23 пострадавших были доставлены в больницу, а 12 людям была оказана медицинская помощь на месте.
Исследовательское судно "Буревестник" (RV Petrel), принадлежащее ВМС США, накренилось на бок в сухом доке верфи.
"Маловероятно", что инцидент мог быть вызван сильным ветром, заявил в интервью Би-би-си эксперт Университета Стратклайда Иракли Лазакис.
"Аварии, подобные этой, очень, очень редки", - сказал он.
Корабль имеет длину 76 метров и ширину 15 метров. В свое время владельцем корабля был Пол Аллен, соучредитель компании Microsoft. Когда-то его использовали для поиска затонувших кораблей.
Галерея: На верфи в Эдинбурге накренился корабль
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