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Фото ⟩ На верфи в Эдинбурге накренился корабль: количество пострадавших увеличилось

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На верфи в Эдинбурге накренился корабль: количество пострадавших увеличилось
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На верфи в Эдинбурге накренился корабль
На верфи в Эдинбурге накренился корабль Фото: Jane Barlow / AP/Scanpix

На верфи в Эдинбурге, Шотландия, в среду, 22 марта, перевернулось судно водоизмещением 3000 тонн. Пострадали 35 человек, сообщает BBC.

23 пострадавших были доставлены в больницу, а 12 людям была оказана медицинская помощь на месте.

Исследовательское судно "Буревестник" (RV Petrel), принадлежащее ВМС США, накренилось на бок в сухом доке верфи.

"Маловероятно", что инцидент мог быть вызван сильным ветром, заявил в интервью Би-би-си эксперт Университета Стратклайда Иракли Лазакис.

"Аварии, подобные этой, очень, очень редки", - сказал он.

Корабль имеет длину 76 метров и ширину 15 метров. В свое время владельцем корабля был Пол Аллен, соучредитель компании Microsoft. Когда-то его использовали для поиска затонувших кораблей.

Галерея: На верфи в Эдинбурге накренился корабль

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