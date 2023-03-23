Фото ⟩ На верфи в Эдинбурге накренился корабль: количество пострадавших увеличилось

23 пострадавших были доставлены в больницу, а 12 людям была оказана медицинская помощь на месте.

Исследовательское судно "Буревестник" (RV Petrel), принадлежащее ВМС США, накренилось на бок в сухом доке верфи.

"Маловероятно", что инцидент мог быть вызван сильным ветром, заявил в интервью Би-би-си эксперт Университета Стратклайда Иракли Лазакис.

"Аварии, подобные этой, очень, очень редки", - сказал он.

Корабль имеет длину 76 метров и ширину 15 метров. В свое время владельцем корабля был Пол Аллен, соучредитель компании Microsoft. Когда-то его использовали для поиска затонувших кораблей.

Галерея: На верфи в Эдинбурге накренился корабль