Видео ⟩ "Я только знал, что мне больно": во время прыжка с 30 метров лопнул резиновый канат

К счастью, турист отделался только легкими травмами.

Резина порвалась, когда 39-летний Майк из Гонконга уже приблизился к поверхности озера. Он упал в воду. Этот момент был заснят на видео и опубликован в социальных сетях.

Майк признался, что после инцидента испытывал сильную боль.

"Когда я плыл, не знал, насколько сильно пострадал, только чувствовал боль в теле", - сказал мужчина, добавив, что чувствовал себя так, будто его избили.

Туриста вытащили из воды сотрудники парка развлечений и доставили в ближайшую больницу.

Майк получил несколько травм, но ни одна из них не была серьезной. У него были синяки на левой подмышке, левом бедре и икрах, а также опухший глаз. Перед выпиской из больницы врачи прописали обезболивающие.

Майк сказал, что потратил на больничные счета и физиотерапию 50 000 (около 5 800 евро) гонконгских долларов. Эту сумму покрыла туристическая страховка.

Bungee cord breaks in Thailand: Hong Kong tourist freefalls 6 sec & gets injured https://t.co/RMawcolbpE pic.twitter.com/sa5GlzjJ65 — Mothership (@MothershipSG) March 21, 2023