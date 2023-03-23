Во время занятия банджи-джампингом (прыжок с высоты с прикрепленным к ногами резиновым канатом) в Таиланде случился инцидент - во время прыжка с 30-метровой высоты, резиновый канат порвался, сообщают иностранные СМИ.
Видео ⟩ "Я только знал, что мне больно": во время прыжка с 30 метров лопнул резиновый канат
К счастью, турист отделался только легкими травмами.
Резина порвалась, когда 39-летний Майк из Гонконга уже приблизился к поверхности озера. Он упал в воду. Этот момент был заснят на видео и опубликован в социальных сетях.
Майк признался, что после инцидента испытывал сильную боль.
"Когда я плыл, не знал, насколько сильно пострадал, только чувствовал боль в теле", - сказал мужчина, добавив, что чувствовал себя так, будто его избили.
Туриста вытащили из воды сотрудники парка развлечений и доставили в ближайшую больницу.
Майк получил несколько травм, но ни одна из них не была серьезной. У него были синяки на левой подмышке, левом бедре и икрах, а также опухший глаз. Перед выпиской из больницы врачи прописали обезболивающие.
Майк сказал, что потратил на больничные счета и физиотерапию 50 000 (около 5 800 евро) гонконгских долларов. Эту сумму покрыла туристическая страховка.
Bungee cord breaks in Thailand: Hong Kong tourist freefalls 6 sec & gets injured https://t.co/RMawcolbpE pic.twitter.com/sa5GlzjJ65— Mothership (@MothershipSG) March 21, 2023
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