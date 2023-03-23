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Видео ⟩ "Я только знал, что мне больно": во время прыжка с 30 метров лопнул резиновый канат

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Я только знал, что мне больно": во время прыжка с 30 метров лопнул резиновый канат
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Инцидент во время банджи-джампинга в Таиланде
Инцидент во время банджи-джампинга в Таиланде Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во время занятия банджи-джампингом (прыжок с высоты с прикрепленным к ногами резиновым канатом) в Таиланде случился инцидент - во время прыжка с 30-метровой высоты, резиновый канат порвался, сообщают иностранные СМИ.

К счастью, турист отделался только легкими травмами.

Резина порвалась, когда 39-летний Майк из Гонконга уже приблизился к поверхности озера. Он упал в воду. Этот момент был заснят на видео и опубликован в социальных сетях.

Майк признался, что после инцидента испытывал сильную боль.

"Когда я плыл, не знал, насколько сильно пострадал, только чувствовал боль в теле", - сказал мужчина, добавив, что чувствовал себя так, будто его избили.

Туриста вытащили из воды сотрудники парка развлечений и доставили в ближайшую больницу.

Майк получил несколько травм, но ни одна из них не была серьезной. У него были синяки на левой подмышке, левом бедре и икрах, а также опухший глаз. Перед выпиской из больницы врачи прописали обезболивающие.

Майк сказал, что потратил на больничные счета и физиотерапию 50 000 (около 5 800 евро) гонконгских долларов. Эту сумму покрыла туристическая страховка.

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