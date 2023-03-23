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ВСУ опровергли свое заявление об уходе армии РФ из Новой Каховки

rus.tvnet.lv
ВСУ опровергли свое заявление об уходе армии РФ из Новой Каховки
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Российская армия. Иллюстративное фото
Российская армия. Иллюстративное фото Фото: Kosmogenez/Shutterstock

Украинский генштаб на своей странице в Facebook опроверг сделанное ранее заявление о том, что российские войска покинули город Новая Каховка в Херсонской области.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была опубликована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку", – говорится в новом заявлении.

Ранее в четверг, 23 марта, Генштаб украинской армии в своем вечернем отчете заявил, что российская армия покинула Новую Каховку.

"Этому предшествовал обход местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", также говорится в сообщении.

В то же время поступили известия о том, что российская армия ищет патриотически настроенных граждан Украины в нескольких населенных пунктах на левом берегу Днепра.

Новая Каховка - районный центр в Херсонской области, который был оккупирован в самые первые дни войны. Войска РФ использовали город как тыловую базу и логистический центр.

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