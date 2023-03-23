Видео ⟩ В Агенскалнсе лихач на микроавтобусе грубо нарушил ПДД

Как видно на записи с видеорегистратора, грубое нарушение ПДД было зафиксировано в среду, 22 марта, незадолго до 8 утра.

Видео: Микроавтобус нарушает правила дорожного движения

Судя по видео, автомобили ожидали зеленого сигнала светофора для поворота с плотины Ранькя на улицу Трийадибас. Примерно через 20 секунд наперерез всем машинам, с полосы, ведущей прямо, выезжает черный микроавтобус Renault Trafic.

В Госполиции TVNET сообщили, что по поводу такого нарушения заявлений пока не получили, но присланное редакцией видео передано ответственному структурному подразделению для оценки и принятия решения о возбуждении административного процесса.

Представитель полиции Лина Багдоне объясняет, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально. "Манера вождения водителя, показанная на видео, имеет признаки агрессивного вождения. За такое нарушение на водителя налагается штраф от четырнадцати до пятидесяти шести штрафных единиц", - сообщила Багдоне.