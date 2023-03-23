В четверг, 23 марта, в ангаре на улице Маскавас в Риге возник пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Пожар на Маскавас локализован. С огнем сражались 36 спасателей и пожарный поезд
Как сказано в сообщении VUGD, информация о возгорании поступила в 19:41. На месте было констатировано, что горел один из двух построенных вместе ангаров. На месте работали 36 пожарных-спасателей, а также пожарный поезд Latvijas dzelzceļš.
По информации VUGD в Twitter, к 22:49 пожар повышенной опасности был локализован. По уточненной информации, площадь возгорания составила 870 м2 - в ангаре сгорело пять машин. Второй ангар пожарным и спасателям от распространения огня удалось защитить.
Также VUGD сообщили в Twitter, что для обеспечения необходимого количества пожарных для работы на месте происшествия и реагирования на другие события с выходных был вызван остальной дежурный персонал.
VAS Latvijas dzelzceļš сообщил, что к тушению пожара была привлечена специализированная железнодорожная техника и три цистерны с водой.
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