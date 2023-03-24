Несколько месяцев назад Rīgas satiksme внесла изменения в тарифы на проезд в общественном транспорте. Некоторые группы населения по-прежнему недовольны новыми ценами, сообщает передача Латвийского телевидения 4. studija.
Видео ⟩ Почему пассажиры не хотят мириться с реформой билетов Rīgas satiksme?
С января 2023 года Rīgas satiksme предлагает 40 видов билетов вместо прежних 134. Например, одинаковую скидку теперь имеют студенты, преподаватели муниципальных учреждений и медицинские работники.
Те пассажиры, которым приходится ездить каждый день, довольны после изменения цен на билеты Rīgas satiksme. Но, например, рижане, которым общественный транспорт нужен нечасто, чувствуют себя обделенными.
"Раньше обладатели "Карты Рижанина" могли купить почасовой билет за 60 центов, по крайней мере, в выходные дни. Теперь они должны платить 1,50 евро, как и в будние дни. Хотя билет действует в течение полутора часов, нельзя успеть пойти, например, за покупками или прогуляться по Межапарку. Почему у меня, как у рижанки, отобрали преимущество пользоваться общественным транспортом в городе дешевле, хотя бы в выходные дни?" - возмущена рижанка Йоханна.
Подробнее - в сюжете передачи 4. studija!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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