Видео ⟩ Почему пассажиры не хотят мириться с реформой билетов Rīgas satiksme?

"Раньше обладатели "Карты Рижанина" могли купить почасовой билет за 60 центов, по крайней мере, в выходные дни. Теперь они должны платить 1,50 евро, как и в будние дни. Хотя билет действует в течение полутора часов, нельзя успеть пойти, например, за покупками или прогуляться по Межапарку. Почему у меня, как у рижанки, отобрали преимущество пользоваться общественным транспортом в городе дешевле, хотя бы в выходные дни?" - возмущена рижанка Йоханна.