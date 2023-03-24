Одновременно во всех регионах и городах Латвии, а также в других странах мира 25 марта в 11:00 будет поминаться 74-я годовщина депортации 25 марта 1949 года, когда 42 300 латвийцев были насильственно депортированы в Россию, сообщила представитель Латвийской национальной библиотеки (LNB) Анна Мухка. Списки жителей Латвии, депортированных в 1941 и 1949 годах, можно посмотреть на специальной карте. В связи с высоким интересом работа карты может быть временно нарушена.
На цифровой карте есть списки жителей Латвии, депортированных в 1941 и 1949 годах
Она отмечает, что имена депортированных, их возраст и место жительства будут оглашены на памятных мероприятиях в 43 муниципалитетах. Чтения откроет в 11:00 президент государства Эгил Левитс с речью.
За чтениями в прямом эфире из 43 самоуправлений можно будет следить на латвийском портале общественных СМИ Lsm.lv, на сайте LNB Lnb.lv, а также на цифровой карте deportetie.kartes.lv, специально разработанной для памятного мероприятия.
Карта deportetie.kartes.lv разработана Jāņa sēta на основе списка депортированных жителей Латвии, составленного Государственным архивом Латвии, и указанных там исторических адресов. Открыв карту, с левой стороны можно найти два раздела "Депортированные жители" и "Памятные мероприятия".
На карте раздела "Депортированные жители" можно увидеть списки жителей Латвии, депортированных в 1941 и 1949 годах. Выбрав год депортации, можно увеличить карту, чтобы увидеть конкретный адрес, дом или усадьбу. При нажатии на кружок можно увидеть список с информацией об увезенных людях - их имя, фамилия и возраст.
Как сообщалось, историки считают, что депортация латвийских крестьян в Сибирь с 25 по 29 марта 1949 года является одним из самых трагических дней в новейшей истории Латвии.
В те дни в Сибирь без суда и без всяких обвинений сослано на пожизненную депортацию 42 125 невинных людей, среди них 10 000 детей и молодежи, матерей с младенцами на руках, стариков и больных, даже людей, поднятых со смертного одра.
Многие из депортированных погибли в пути, другие провели долгие и трудные годы в северных районах России, борясь за свою жизнь и жизнь своих детей в нечеловеческих условиях.
Эшелоны с депортированными из Латвии останавливались на больших или маленьких станциях между Уралом и Тихим океаном - в Сибири. Высадившись со своим скудным хозяйством и едой, депортированные продолжили свой путь в воловьих упряжках, тракторах и автомобилях. Их сгоняли и рассаживали по бедным колхозам и совхозам.
Те, кому удалось вернуться домой через много лет, имели подорванное здоровье, потеряли имущество и ограниченные возможности вести нормальную жизнь. Эти люди были морально и физически сокрушены. Советская власть относилась к ним с подозрением, создавая препятствия их дальнейшей карьере, не давая возможности получить образование, даже выбрать профессию и место жительства.
Депортации 25 марта 1949 года затронули примерно 2,28% всех жителей Латвии. Всего в список на депортацию было включено 9000 семей, причем список лиц, подлежащих депортации, был подготовлен уже 17 марта 1949 года. В 1956 году из почти 43 тысяч депортированных в Латвию вернулись только 31 600 человек.
Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке
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