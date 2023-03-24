На цифровой карте есть списки жителей Латвии, депортированных в 1941 и 1949 годах

В те дни в Сибирь без суда и без всяких обвинений сослано на пожизненную депортацию 42 125 невинных людей, среди них 10 000 детей и молодежи, матерей с младенцами на руках, стариков и больных, даже людей, поднятых со смертного одра.

Многие из депортированных погибли в пути, другие провели долгие и трудные годы в северных районах России, борясь за свою жизнь и жизнь своих детей в нечеловеческих условиях.

Эшелоны с депортированными из Латвии останавливались на больших или маленьких станциях между Уралом и Тихим океаном - в Сибири. Высадившись со своим скудным хозяйством и едой, депортированные продолжили свой путь в воловьих упряжках, тракторах и автомобилях. Их сгоняли и рассаживали по бедным колхозам и совхозам.

Те, кому удалось вернуться домой через много лет, имели подорванное здоровье, потеряли имущество и ограниченные возможности вести нормальную жизнь. Эти люди были морально и физически сокрушены. Советская власть относилась к ним с подозрением, создавая препятствия их дальнейшей карьере, не давая возможности получить образование, даже выбрать профессию и место жительства.

Депортации 25 марта 1949 года затронули примерно 2,28% всех жителей Латвии. Всего в список на депортацию было включено 9000 семей, причем список лиц, подлежащих депортации, был подготовлен уже 17 марта 1949 года. В 1956 году из почти 43 тысяч депортированных в Латвию вернулись только 31 600 человек.

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке