Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами

Алёна Остапенко победила шведскую теннисистку Мирьям Бьёрклунд со счетом 6-3, 6-4.

Латвийская теннисистка занимает 22-е место, но посеяна на этом турнире 24-й, а Бьёрклунд находится на 149-й позиции. Это был первый матч между ними в их карьере.

Выход в третий круг дает Остапенко 65 рейтинговых очков WTA.

В нем Остапенко сразится с 14-м номером и 13-й ракеткой турнира Беатрис Хаддад-Майя, бразильянка победила чешку Терезу Мартинцову (WTA 113) во втором туре со счетом - 7-6 (7:4), 0-6, 6- 0 .

Первый раунд Остапенко был свободным, но Бьёрклунд победила итальянку Джазмину Паолини (WTA 71) 4-6, 6-3, 6-3.

У Остапенко 11 побед и 7 поражений в WTA-туре в этом сезоне, а у Бьёрклунд 5-7. Дальше второго раунда шведка не продвигалась ни в одном из турниров в этом сезоне, а Остапенко в январе удалось дойти до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде.

В парном матче Остапенко со своей обычной соперницей Людмилой Киченок из Украины занимает третье место в турнире и в первом круге сыграет с американками Даниэль Коллинз и Пейтон Стернс.

Турнир в Майами продлится до 2 апреля.

Напомним, в прошлом году в Майами Остапенко проиграла первый матч в одиночном разряде и второй матч в парном разряде.