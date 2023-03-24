Задымление, возникшее в пятницу в Клинической университетской больнице им. Страдиня, произошло в рабочем кабинете родильного отделения, которое находится на 6-м этаже 15-го корпуса, подтвердила специалист учреждения по связям с общественностью Эвия Милейко.
Задымление в больнице Страдиня возникло в родильном отделении. VUGD завершила работы
О происшествии немедленно сообщили в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), была созвана больничная группа по оперативному управлению, приняты необходимые меры по эвакуации пациентов и сотрудников.
На данный момент бригады VUGD завершили свою работу, и больница возобновила работу в обычном ритме.
В 10:08 пожарным удалось ограничить распространение пламени - на площади трех квадратных метров горело межэтажное перекрытие.
Милейко сообщила, что на данный момент непонятно, почему возникло задымление, однако в здании идет ремонт, и "где-то могло что-то случиться".
Всего из задымленных помещений эвакуировано 14 человек. По информации VUGD, есть один пострадавший.
Милейко подтвердила, что это сотрудник, но ситуация связана не напрямую с задымлением, а с реакцией человека на нее.
В 10:46 спасатели завершили работу на месте происшествия.
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