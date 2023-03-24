Задымление в больнице Страдиня возникло в родильном отделении. VUGD завершила работы

О происшествии немедленно сообщили в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), была созвана больничная группа по оперативному управлению, приняты необходимые меры по эвакуации пациентов и сотрудников.

На данный момент бригады VUGD завершили свою работу, и больница возобновила работу в обычном ритме.

В 10:08 пожарным удалось ограничить распространение пламени - на площади трех квадратных метров горело межэтажное перекрытие.

Милейко сообщила, что на данный момент непонятно, почему возникло задымление, однако в здании идет ремонт, и "где-то могло что-то случиться".

Всего из задымленных помещений эвакуировано 14 человек. По информации VUGD, есть один пострадавший.

Милейко подтвердила, что это сотрудник, но ситуация связана не напрямую с задымлением, а с реакцией человека на нее.

В 10:46 спасатели завершили работу на месте происшествия.