За задержанного на Ямайке латвийца назначили залог в 2 млн долларов

Защитник представил суду информацию о том, что жена латвийца явилась в суд и покинула их дом в Техасе, США. Утверждается, что ее муж может остаться в этом доме на время судебного разбирательства. Адвокат добавил, что в случае выполнения условий его клиент может в любой момент обратиться к ямайским правоохранителям.

Адвокат заявил в суде, что гражданин Латвии находился в международном аэропорту Нормана Мэнли и за ним наблюдали в тот момент, когда он делал покупки в магазине аэропорта.

Адвокат также сообщил, что полиция тогда попросила у латвийца разрешения на обыск, и он согласился. Когда у гражданина Латвии были обнаружены наркотики, мужчине сообщили о нарушении и предупредили. Обвиняемый тогда сказал, что "мне, наверное, дали не тот пакет" и "я такие вещи видел только в кино", заявил адвокат в суде.

Между тем, адвокат второй обвиняемой Александр Шоу просил суд рассмотреть возможность освобождения его подзащитной под залог, так как она является матерью двоих детей, которые в данный момент находятся одни.

Гражданин Латвии и Миллвуд в настоящее время находятся под стражей.

Следующее судебное заседание назначено на 29 мая.