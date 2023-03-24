В начале марта в аэропорту Ямайки был задержан гражданин Латвии, которого подозревают в попытке вывоза из страны кокаина. 30-летний мужчина был арестован в международном аэропорту Нормана Мэнли в Кингстоне, Ямайка, откуда он планировал вылететь в Великобританию.
За задержанного на Ямайке латвийца назначили залог в 2 млн долларов
Сразу после инцидента в социальных сетях была опубликована просьба к латвийским властям подключиться к урегулированию ситуации. Друзья и родственники мужчины заявили, что некий знакомый якобы попросил его доставить в Великобританию из аэропорта Нормана Мэнли ром. Ящик с бутылкой он якобы получил в аэропорту, а о его истинном содержимом не знал.
30-летнему латвийцу и работнице аэропорта 30-летней Терике Миллвуд предъявлены обвинения в попытке вывоза кокаина. Латвийца обвиняют в хранении, сбыте и попытке вывоза наркотика.
По информации, прозвучавшей в суде, у мужчины было обнаружено 4,4 килограмма вещества.
В четверг, 23 марта, за латвийца был установлен залог в размере 2 миллионов долларов при условии, что он сдаст свои проездные документы и останется по адресу на Ямайке, уведомив об этом полицию. Каждый день ему придется отмечаться в полиции.
Залог за Миллвуд был установлен в размере 500 000 долларов при условии, что она сдаст свои проездные документы и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.
Адвокат Питер Чампанни во вторник обратился в суд с просьбой освободить его латвийского клиента под залог, поскольку он не проживает на Ямайке.
Защитник представил суду информацию о том, что жена латвийца явилась в суд и покинула их дом в Техасе, США. Утверждается, что ее муж может остаться в этом доме на время судебного разбирательства. Адвокат добавил, что в случае выполнения условий его клиент может в любой момент обратиться к ямайским правоохранителям.
Адвокат заявил в суде, что гражданин Латвии находился в международном аэропорту Нормана Мэнли и за ним наблюдали в тот момент, когда он делал покупки в магазине аэропорта.
Адвокат также сообщил, что полиция тогда попросила у латвийца разрешения на обыск, и он согласился. Когда у гражданина Латвии были обнаружены наркотики, мужчине сообщили о нарушении и предупредили. Обвиняемый тогда сказал, что "мне, наверное, дали не тот пакет" и "я такие вещи видел только в кино", заявил адвокат в суде.
Между тем, адвокат второй обвиняемой Александр Шоу просил суд рассмотреть возможность освобождения его подзащитной под залог, так как она является матерью двоих детей, которые в данный момент находятся одни.
Гражданин Латвии и Миллвуд в настоящее время находятся под стражей.
Следующее судебное заседание назначено на 29 мая.
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