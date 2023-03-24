"Таких случаев немного, но они происходят": почтальона во время доставки пенсии покусала собака

Когда почтальон заезжал на территорию хозяйства, он не заметил ни одного указателя, что во дворе есть собаки. Кроме того, на территории не было ограждения. Мужчина вышел из автомобиля и пошел в сторону дома, однако из-за угла выскочили две большие собаки. Крупнейшая из них была агрессивной и напала.

Почтальон вспоминает, что сначала собака попыталась впиться в лицо, однако мужчина выставил руку. Тогда животное принялось за ноги почтальона.

Однако мужчине удалось вырваться, добраться до машины и закрыться в салоне.

В результате, у почтальон отделался следами укусов на руках и еще более неприятными травмами ног.

"Таких случаев немного, но они происходят", - говорит директор департамента почтовой сети Latvijas pasts Инга Йиргенсоне. Почтальону выдают защитные средства - перцовый газ, однако он не всегда эффективен.

Опасность собак после получения заявление оценит Продовольственно-ветеринарная служба. В прошлом году в 33 случаях опасными были признаны семь собак.

На почте отмечают, что этих случаев можно избежать. Если хозяева собак знают, что в конкретную дату к ним придет почтальон, домашнее животное необходимо "спрятать".

Данные Службы неотложной медицинской помощи свидетельствуют, что в 2022 году было получено 128 вызовов, когда собака покусала или поцарапала человека. В 89 случаев пациенты были доставлены в медучреждение с более тяжелыми травмами и осложнениями.

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