"Форум свободной России" в Риге включил Ксению Собчак в "Список Путина"

Венедиктова и Познера в результате голосования из перечня кандидатов было решено изъять.

Как сообщалось, 24 и 25 марта в Риге проходит IV Антивоенная конференция, организованная организацией "Форум свободной России", сообщили организаторы мероприятия.

Они рассказали, что участники конференции обсудят способы оказания помощи политэмигрантам и украинским беженцам, а также поделятся опытом антивоенных инициатив.

Сообщалось, что в конференции примут участие более 150 видных политиков и государственных деятелей из 26 стран мира. Среди них будет политик, глава совета Фонда защиты прав человека, соучредитель "Форума свободной России"

Также было анонсировано участие публициста Альфреда Коха, депутата Европарламента Ивара Иябса, экс-координатора санкционной политики Госдепартамента США Дэниела Фрида, директора Исследовательского центра постиндустриального общества Владислава Иноземцева и офицера Вооруженных сил Украины, политолога, журналиста Тараса Березовеца.

Конференция началась в пятницу в Латвийской национальной библиотеке в закрытом формате. Первый день был посвящен работе в закрытых группах, а также разработке концепций и решений.

25 марта проходят панельные дискуссии на такие темы, как российская агрессия и глобальный мир в 2023 году, политика Кремля по обходу санкций, крах российской агрессии и победа Украины и другие.

"Форум свободной России" - платформа российской оппозиции, которую основали в 2016 году в Вильнюсе российские политики Каспаров и Тютрин.

С момента своего основания "Форум свободной России" объединяет представителей российского общества, проживающих в России и за рубежом, занявших твердую позицию против режима президента России Владимира Путина. Они выступили за полную ликвидацию путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины, а также освобождение всех территорий, оккупированных Россией.

С 2016 года было проведено 11 "Форумов свободной России", а с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в Вильнюсе под эгидой "Форума свободной России" было проведено три антивоенных конференции.