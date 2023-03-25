На заседании рабочей группы по "Списку Путина" на 4-й Антивоенной конференции "Форума свободной России" обсуждали включение в этот список Владимира Познера, Ксении Собчак и Алексея Венедиктова, сообщается на странице Форума. По итогам обсуждения Собак была включена в список.
"Форум свободной России" в Риге включил Ксению Собчак в "Список Путина"
Как указано на странице "Списка Путина", он создается "Форумом свободной России" "в целях поиска, закрепления и унификации данных о лицах, ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России, а также военных преступников и лиц, ответственных за разжигание войны".
По словам модератора рабочей группы и координатора проекта "Список Путина", Ксения Собчак оказалась в числе кандидатов на включение в Список, поскольку "какие-то еретические вещи для правящего режима говорила, но она тесно связана с этим режимом, как в прямом, так и в переносном смысле. Не менять власть, а влиять на нее - месседж, который Собчак транслировала долгие годы".
Также в вину Собчак указали участие в президентских выборах в России в 2018 году, на котором она "стала спойлером, эдаким симулякром кандидата от демократических сил, после чего фактически слилась, исчезла как политик, полностью переключась на медийную деятельность".
Другой фигурант обсуждения - экс-руководитель "Эха Москвы" Алексей Венедиктов - попал под подозрение из-за скандала, связанного с расследованием ФБК, а Владимир Познер, "недавно высказавшийся о журналистах, которые попадут в ад, явно имел в виду не Симоньян и Соловьева. И так красноречиво молчал целый год о путинской агрессии в Украине, что его молчания нельзя было не услышать", сказано в странице Форума.
Венедиктова и Познера в результате голосования из перечня кандидатов было решено изъять.
"Форум свободной России" в Риге
Как сообщалось, 24 и 25 марта в Риге проходит IV Антивоенная конференция, организованная организацией "Форум свободной России", сообщили организаторы мероприятия.
Они рассказали, что участники конференции обсудят способы оказания помощи политэмигрантам и украинским беженцам, а также поделятся опытом антивоенных инициатив.
Сообщалось, что в конференции примут участие более 150 видных политиков и государственных деятелей из 26 стран мира. Среди них будет политик, глава совета Фонда защиты прав человека, соучредитель "Форума свободной России"
Гарри Каспаров, бывший депутат Государственной Думы РФ Геннадий Гудков, соучредитель "Форума свободной России" Иван Тютрин.
Также было анонсировано участие публициста Альфреда Коха, депутата Европарламента Ивара Иябса, экс-координатора санкционной политики Госдепартамента США Дэниела Фрида, директора Исследовательского центра постиндустриального общества Владислава Иноземцева и офицера Вооруженных сил Украины, политолога, журналиста Тараса Березовеца.
Конференция началась в пятницу в Латвийской национальной библиотеке в закрытом формате. Первый день был посвящен работе в закрытых группах, а также разработке концепций и решений.
25 марта проходят панельные дискуссии на такие темы, как российская агрессия и глобальный мир в 2023 году, политика Кремля по обходу санкций, крах российской агрессии и победа Украины и другие.
"Форум свободной России" - платформа российской оппозиции, которую основали в 2016 году в Вильнюсе российские политики Каспаров и Тютрин.
С момента своего основания "Форум свободной России" объединяет представителей российского общества, проживающих в России и за рубежом, занявших твердую позицию против режима президента России Владимира Путина. Они выступили за полную ликвидацию путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины, а также освобождение всех территорий, оккупированных Россией.
С 2016 года было проведено 11 "Форумов свободной России", а с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в Вильнюсе под эгидой "Форума свободной России" было проведено три антивоенных конференции.
В 2023 году Генеральная прокуратура России признала "Форум свободной России" "нежелательной организацией".
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