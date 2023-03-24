"Форум свободной России" проведет в Риге антивоенную конференцию. Среди участников - Каспаров

Они рассказали, что участники конференции обсудят способы оказания помощи политэмигрантам и украинским беженцам, а также поделятся опытом антивоенных инициатив.

Ожидается, что в конференции примут участие более 150 видных политиков и государственных деятелей из 26 стран мира. Среди них будет политик, глава совета Фонда защиты прав человека, соучредитель "Форума свободной России"

Гарри Каспаров, бывший депутат Государственной Думы РФ Геннадий Гудков, соучредитель "Форума свободной России" Иван Тютрин.

Участие в конференции также примут публицист Альфред Кох, депутат Европарламента Ивар Иябс, экс-координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, директор Исследовательского центра постиндустриального общества Владислав Иноземцев и офицер Вооруженных сил Украины, политолог, журналист Тарас Березовец.

Конференция начнется сегодня в Латвийской национальной библиотеке и пройдет в закрытом формате. Первый день будет посвящен работе в закрытых группах, а также разработке концепций и решений.