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Эрдоган созвонился с Путиным, президенты обсудили войну в Украину

rus.tvnet.lv
Эрдоган созвонился с Путиным, президенты обсудили войну в Украину
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: quetions123/shutterstock

Война в Украине должна "немедленно прекратиться", в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путином подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Daily Sabah.

Эрдоган Путину пояснил, насколько большое значение Турция уделяет "немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров", сообщила о телефонном разговоре пресс-служба президента Турции.

При этом президент Турции поблагодарил Путина за "позитивную позицию относительно продолжения Черноморской зерновой инициативы".

Турция, Организация Объединенных Наций, Россия и Украина в июне прошлого года подписали соглашение о том, чтобы экспорт зерна мог осуществляться из трех портов Украины, которые с февраля были заблокированы.

В этом году, 18 марта, правительство Украины объявило, что зерновая инициатива продлена на 120 дней, хотя Россия первоначально согласилась только на продление в 60 дней. Срок предварительного соглашения был до 18 марта.

Эрдоган и Путин обсуждали "меры по укреплению отношений Турции и России".

Президент Турции заявил, что страны могут принять дальнейшие меры в соответствии с планом экономического сотрудничества, о котором Эрдоган и Путин в прошлом году договорились в Сочи.

В то время лидеры обеих стран договорились увеличить размер двусторонней торговли до 100 миллиардов США и конкретными мероприятиями укрепить энергетическое, торговое и экономическое сотрудничество.

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