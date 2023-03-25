Специально для TVNET ⟩ Каспаров: будущее Балтии очень зависит от того, как закончится война в Украине

"Прибалтийские государства и Польша уже много лет, даже десятилетиями говорят об угрозах со стороны России. Слава Богу, западные политики приняли Польшу и страны Балтии в НАТО, а иначе мы могли бы увидеть танки России на улицах Риги, Вильнюса и Таллинна", - отмечает Каспаров.

"Думаю, теперь ясно, что это было хорошее решение, которое защитило страны Балтии от возвращения российских солдат. Однако будущее стран Балтии и Восточной Европы зависит от того, какой результат будет у войны в Украине. Украинская армия одна делает то, к чему НАТО готовилось десятилетиями. В 1949 году, когда альянс был основан, его единственной целью было спасти свободную Европу от агрессии советской России. Эта борьба происходит сейчас, и в ней бьется одна страна, которая технически не является страной-участницей НАТО", - добавил он.

"Господи, сохрани, чтобы Путину так или иначе удалось сохранить эти территории. Тогда в опасности будут все, - говорит Каспаров. - Сейчас все это понимают. Американцы, европейцы… В немецкой политике видны драматические изменения. Десятилетиями Германия не хотела никаких связей с войной и не могла себе представить, что могла бы отправить немецкие танки на борьбу с россиянами в Украине. Теперь это происходит. Потому что ясно, что если Украине не удастся остановить и уничтожить армию Путина, то солдатам НАТО придется защищать территории НАТО. И это уже совсем другая история".

Полное интервью на следующей неделе будет напечатано в разделе Klik!