В воскресенье, 26 марта, будет пасмурно, временами возможен дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Дожди и до +9: о погоде в воскресенье
Дожди и до +9: о погоде в воскресенье
Утром в некоторых регионах страны сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, а температура воздуха составит +5...+9 градусов.
В Риге будет облачно, временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха составит +8...+9 градусов.
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