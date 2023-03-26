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Дожди и до +9: о погоде в воскресенье

rus.tvnet.lv/LETA
Дожди и до +9: о погоде в воскресенье
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Дождь. Иллюстративное фото
Дождь. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

В воскресенье, 26 марта, будет пасмурно, временами возможен дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром в некоторых регионах страны сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, а температура воздуха составит +5...+9 градусов.

В Риге будет облачно, временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха составит +8...+9 градусов.

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