Рижский городской суд приговорил четырех человек к штрафу по делу о хищении средств государственного бюджета в крупном размере, сообщила прокуратура.
Расхищена большая сумма из госбюджета: четыре человека оштрафованы на 67 000 евро
Подсудимые были признаны виновными в совершении указанного уголовного правонарушения и оштрафованы: двое подсудимых были оштрафованы на 21 700 евро, один - на 14 880 евро, еще один - на 9 300 евро.
Решением Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) была одобрена подача проекта создания когенерационной станции некого предприятия и в последующем было заключено трехстороннее соглашение между этой компанией, VARAM и Экологическим инвестиционным фондом, описывает обстоятельства преступления прокуратура. Обвиняемые договорились о схеме искусственного увеличения расходов, связанных с софинансированием.
Используя компании, находящиеся под контролем подсудимых, они совершали экономически необоснованные финансовые операции путем перечисления фиктивных финансовых средств с банковского счета компании в рамках множественных транзакций, представляющих собой круговую схему транзакций.
Это было сделано для того, чтобы вернуть финансовые средства, выплаченные в рамках реализуемого компанией проекта, на счет компании под видом этих операций, заявив их в качестве расходов по проекту, говорится в обвинительном акте.
VARAM и Экологический инвестиционный фонд, будучи введены в заблуждение относительно фактических условий реализации проекта и его стоимости, выплатили запрошенную компанией сумму поддержки в размере 55% от поддерживаемых затрат. Таким образом, государству был нанесен материальный ущерб в размере 250 000 евро.
Подсудимые полностью признали свою вину и возместили государству причиненный ущерб в полном объеме, а также воспользовались предусмотренным Уголовно-процессуальным законом правом на сотрудничество.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!