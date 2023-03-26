В правительстве на этой неделе поддержали замысел Министерства образования и науки с сентября этого года запретить проведение вступительных проверок по тем учебным предметам, по которым сдаются централизованные экзамены, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Престижная Рижская 1-я гимназия против запрета вступительных экзаменов
В одной из престижных школ, Рижской государственной 1-я гимназии, где ежегодно устраивают вступительные испытания, о таком плане недоумевает.
В школе указывают, что вступительные испытания - это проверенная ценность, позволяющая не только найти лучших из лучших, но и удерживать высокую планку качества.
"Государство само определило, что гимназии должны работать с высшими учебными достижениями. Если нет вступительных экзаменов, как мы будем отбирать? Как мы будем работать?", - с недоумением сказал заместитель директора Рижской 1-й гимназии Янис Зейманис.
В настоящее время замысел поддерживается только в правительстве, его еще предстоит рассмотреть в Сейме. Пока ясно, что вступительные испытания в Рижских гимназиях в этом году еще точно состоятся.
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