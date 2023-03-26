Видео ⟩ Престижная Рижская 1-я гимназия против запрета вступительных экзаменов

В одной из престижных школ, Рижской государственной 1-я гимназии, где ежегодно устраивают вступительные испытания, о таком плане недоумевает.

В школе указывают, что вступительные испытания - это проверенная ценность, позволяющая не только найти лучших из лучших, но и удерживать высокую планку качества.

"Государство само определило, что гимназии должны работать с высшими учебными достижениями. Если нет вступительных экзаменов, как мы будем отбирать? Как мы будем работать?", - с недоумением сказал заместитель директора Рижской 1-й гимназии Янис Зейманис.

В настоящее время замысел поддерживается только в правительстве, его еще предстоит рассмотреть в Сейме. Пока ясно, что вступительные испытания в Рижских гимназиях в этом году еще точно состоятся.

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