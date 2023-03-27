В Пенсильвании взрыв уничтожил завод по производству шоколада. Погибли 7 человек

NEW - Massive explosion reported in a factory that produces chocolate in Reading, Pennsylvania pic.twitter.com/wqyr9Kzh9r — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 24, 2023

Взрыв, произошедший вечером в пятницу, 24 марта, уничтожил завод незадолго до Пасхи.

Утром в субботу спасатели нашли одного рабочего завода, который выжил, но находился под завалами, пишет газета Reading Eagle.

В свою очередь в воскресенье спасательные работы продолжились и были найдены тела нескольких человек.

Еще несколько человек в результате взрыва пострадали. Местная больница сообщила, что приняла десять пациентов, еще двух доставили в другие учреждения.

Утром в субботу причины взрыва по-прежнему расследовались, однако чиновники допускают, что причиной могла стать утечка газа.