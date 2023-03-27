Президент Израиля призвал правительство и премьера остановить принятие спорной судебной реформы

В Вашингтоне уже заявили, что "глубоко обеспокоены" происходящим в Израиле. Белый дом призвал израильские власти найти компромисс на фоне массовых протестов.

"Демократические общества укрепляются благодаря системе сдержек и противовесов, а фундаментальные изменения в демократической системе должны проводиться при максимально широкой народной поддержке", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенна Уотсона.

"Продолжаем настоятельно призывать израильских лидеров как можно скорее достичь компромисса. Считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан", - указал он, добавив, что поддержка США безопасности и демократии Израиля остается неизменной.

Нетаньяху проводит консультации с членами кабинета

Тем временем, по данным газеты The Jerusalem Post, Биньямин Нетаньяху с вечера 26 марта до поздней ночи встречался с министрами кабинета. Так, по сведениям издания, в дискуссиях приняли участие министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич, министр образования Йоав Киш и министр стратегического планирования Рон Дермер.

Ссылаясь на источники в партии Нетаньяху "Ликуд", газета передала, что Дермер и Киш пытались убедить главу правительства приостановить реформу. Левин, в свою очередь, настаивал на продвижении законопроекта, угрожая отставкой. По данным информационного портала Ynet, руководители коалиции продолжат обсуждение дальнейших действий 27 марта.

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