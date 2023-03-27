Война в Украине, которая длится уже более года, привела к серьезным изменениям в латвийском обществе, особенно в отношении вопросов интеграции и того, как латыши относятся к русскоязычным. Агрессия России в Украине вызвала различные процессы в русскоязычном обществе Латвии, где наблюдается смесь эмоций - и радикализация в знак солидарности с Россией, и пересмотр своей идентичности, и растерянность и поиск ответов, пишет агентство LETA.
Исследователь: в русскоязычном обществе Латвии наблюдается смесь эмоций
Как рассказывает исследователь этнических проблем Мартиньш Капранс, по данным различных опросов, проведенных в конце года, 10% русскоязычных Латвии поддерживают Россию и ее вторжение в Украину.
Это на 10% меньше, чем в марте прошлого года, но это не означает, что увеличилось осуждение действий России.
Если посмотреть на настроения среди латвийских русскоязычных и их отношение к происходящему в Украине, то более интересен вопрос о том, кто та молчаливая часть русскоязычных, которая в различных опросах отвечает "не знаю" и "нет мнения".
Социологи считают, что истинная картина будет видна лишь спустя длительное время.
Капранс, оценивая процессы в русскоязычном обществе Латвии в связи с поведением электората на выборах в Сейм в октябре прошлого года, приходит к выводу, что радикализация путем поддержки таких партий, как "За стабильность!" и Русский союз Латвии, была довольно ограниченной и носила ярко выраженный региональный характер.
В частности, "За стабильность!" имела наибольший успех в Даугавпилсе, что может свидетельствовать о региональных различиях в настроениях русскоязычных.
По заказу Государственной канцелярии в конце прошлого года были проведены опросы среди представителей нацменьшинств, на основе которых был сделан вывод о том, что
"русскоязычные жители в настоящее время чувствуют себя уязвимыми и опасаются возможной реакции со стороны представителей других национальностей за их якобы "соучастие" в войне.
Им необходима уверенность в том, что, будучи лояльными Латвии, они защищены от любых проявлений агрессии, и в известной мере нужно публично "восстановить" примирение между государством и людьми, лояльными государству и его ценностям - государство будет защищать своих жителей, независимо от того, на каком языке они говорят дома".
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