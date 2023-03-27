Исследователь: в русскоязычном обществе Латвии наблюдается смесь эмоций

Как рассказывает исследователь этнических проблем Мартиньш Капранс, по данным различных опросов, проведенных в конце года, 10% русскоязычных Латвии поддерживают Россию и ее вторжение в Украину.

Это на 10% меньше, чем в марте прошлого года, но это не означает, что увеличилось осуждение действий России.

Если посмотреть на настроения среди латвийских русскоязычных и их отношение к происходящему в Украине, то более интересен вопрос о том, кто та молчаливая часть русскоязычных, которая в различных опросах отвечает "не знаю" и "нет мнения".

Социологи считают, что истинная картина будет видна лишь спустя длительное время.

Капранс, оценивая процессы в русскоязычном обществе Латвии в связи с поведением электората на выборах в Сейм в октябре прошлого года, приходит к выводу, что радикализация путем поддержки таких партий, как "За стабильность!" и Русский союз Латвии, была довольно ограниченной и носила ярко выраженный региональный характер.