ISW: Путин все еще верит, что ему удастся завоевать Украину

До этого ни Украина, ни Запад не сумели убедить Путина, что ему необходимо начать рассматривать какие-нибудь нестандартные или компромиссные решения.

Вместо этого Путин по-прежнему сосредоточен на достижении своих первоначальных военных целей посредством затяжного конфликта,

в котором он победит, либо навязав свою волю Украине силой, либо сломив волю украинского народа, после того как иссякнет поддержка Киеву со стороны Запада, говорится в сообщении ISW.

За последние полгода Россия отправила в Украину большую часть из 300 000 человек, мобилизованных осенью прошлого года, а также до 40 000 заключенных, завербованных в тюрьмах, однако никаких заметных достижений России эти попытки не принесли.

В свою очередь западные и украинские чиновники, а также СМИ, в последнее время все активнее говорят о контрнаступлении Украины, которое ожидается уже в ближайшее время.

"Это был бы подходящий момент для Путина, чтобы сделать вывод, что Россия не может силой навязывать свою волю Украине и что он должен искать компромиссное решение. Однако он явно не пришел к такому выводу", - заключают аналитики.