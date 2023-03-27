В НАТО прокомментировали заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси

"Ядерная риторика России - опасна и безответственна. НАТО сохраняет бдительность, мы пристально следим за ситуацией", - говорится в заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску.

В заявлении отмечается, что альянс не заметил никаких изменений в размещении ядерных вооружений России, которые заставили бы его скорректировать размещение своих сил.

Представитель НАТО заявила, что, ссылаясь на размещение ядерного оружия НАТО, Россия вводит в заблуждение.

"Россия последовательно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, и последним случаем является приостановка ее участия в новом договоре о СНВ", - отмечается в заявлении.

В субботу Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие за пределами страны - в Беларуси. В связи с этим заявлением Украина потребовала созвать чрезвычайное заседание Совбеза ООН.