В понедельник, 27 марта, в 7:20 утра Государственная полиция получила информацию о том, что в Бауске, на улице Узварас, 23, ночью при помощи троса повалили памятник защитникам Бауски от повторной советской оккупации в 1944 году, сообщили в полиции.
Неизвестные повалили памятник защитникам Бауски от советской оккупации. Полиция ищет свидетелей
После немедленного прибытия стражей порядка на место происшествия были проведены первоочередные и неотложные процессуальные действия для выяснения обстоятельств происшествия и возможных виновных.
Начат уголовный процесс.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном преступлении или лицах, которые его, возможно, совершили. Кроме того, стражи порядка просят отозваться очевидцев, позвонив по номеру 110.
Газета Bauskas Dzīve со ссылкой на депутата краевой думы историка Райтиса Абелниекса сообщила, что сам памятник безвозвратно поврежден и в ближайшее время будет восстановлен.
Памятник был установлен в 2012 году, он создан в память о 300 латышах-добровольцах, которые в 1944 году защищали свой город от советской оккупации.
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