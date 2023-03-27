СМИ: обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину

Сообщается, что в страну также доставлено около 40 боевых машин пехоты Marder.

Также британское минобороны объявило, что украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Британии и вернулись домой, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.

Обучение началось вскоре после того, как в январе было объявлено, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 и сопутствующие боеприпасы и запчасти.

Британские военные инструкторы в течение нескольких недель обучали украинских военных командованию, управлению и боевому слаживанию экипажей Challenger 2, а также эффективному определению и поражению целей.

Великобритания подтвердила, что 14 обещанных танков Challenger 2 Украина получит этой весной.