18 танков Leopard 2, обещанных Германией Украине, прибыли в Украину, пишет Русская служба BBC со ссылкой на издание Spiegel.
СМИ: обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину
Сообщается, что в страну также доставлено около 40 боевых машин пехоты Marder.
Также британское минобороны объявило, что украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Британии и вернулись домой, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.
Обучение началось вскоре после того, как в январе было объявлено, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 и сопутствующие боеприпасы и запчасти.
Британские военные инструкторы в течение нескольких недель обучали украинских военных командованию, управлению и боевому слаживанию экипажей Challenger 2, а также эффективному определению и поражению целей.
Великобритания подтвердила, что 14 обещанных танков Challenger 2 Украина получит этой весной.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!