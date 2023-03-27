Кариньш: ограничение СМИ режимным законодательством неприемлемо

Так политик ответил на вопрос о своей позиции относительно внесенного депутатами Национального объединения предложения, которое могло быть позаимствовано у режимов Путина в России и Виктора Орбана в Венгрии, об ограничении прав представителей неправительственных организаций занимать должности в государственных средствах массовой информации.

"В нашей стране нет места попыткам ограничить деятельность наших СМИ законодательством, которое, кажется, позаимствовано на Востоке", - отметил Кариньш в своем ответе.

Политик подчеркнул, что Латвия останется и продолжит развиваться как западная демократия.

При этом премьер заявил, что не желает комментировать предложения конкретных депутатов. Прежде чем будут рассмотрены предложения, представленные ко второму чтению законопроекта, необходимо договориться об основных направлениях медиаполитики, отметил премьер-министр.

Кариньш также подчеркнул, что важно обеспечить редакционную независимость СМИ - это также должно быть утверждено в руководящих принципах для СМИ, которые в будущем будут рассматриваться правительством.

Как сообщалось, ко второму чтению законопроекта об общественных СМИ и управлении ими был подан ряд предложений партнеров по коалиции, которые предусматривают существенные изменения, в том числе фактическую ликвидацию "Латвийского радио 4 - Домская площадь", вещающего на языках нацменьшинств, уничтожение исторических брендов "Латвийское радио" и "Латвийское телевидение", а также уменьшение независимости главного редактора объединенных СМИ от правления. Также во втором чтении было внесено предложение о запрете выдвигаться на должности в государственных СМИ тем, кто работал в финансируемых из-за рубежа неправительственных организациях.

Эти предложения внесли члены Национального объединения Артур Бутанс и Александр Кирштейнс.

Как сообщалось, коалиция пришла к соглашению о снятии срочности с поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими, которые предусматривают объединение государственных СМИ, сообщили на пресс-конференции в понедельник политики коалиционных партий.