Северодонецк: жизнь в "городе-призраке", оккупированном Россией

Квартиры и дома, жители которых уехали, россияне называют "маневровым фондом" и хозяйничают там по своему усмотрению. Могут заселить других людей или взять вещи и бытовую технику, говорит Александр: "Жители неоднократно видели, как именно российские рабочие забирали микроволновки, стиральную машинку со словами "мы попользуемся и вернем".

Из-за обстрелов в городе пропало электричество, газоснабжение и вода. Местным жителям приходилось готовить пищу на кострах у подъездов.

Сейчас такого уже нет, в некоторых домах электричество, газ и водоснабжение восстановлено. Но не везде. К примеру, воду подают только до четвертого этажа.

Более того, северодончанам начали разносить российские платежки за услуги ЖКХ. Но считают их почему еще с февраля 2022 года, когда город еще не был оккупирован российской армией.

Паспорт как способ выживания

Завод химических удобрений "Азот", некогда самый крупный работодатель города, сейчас простаивает. Во время боевых действий на его территории укрывались местные жители и бойцы ВСУ.

В конце февраля оккупационные власти анонсировали запуск завода. Компания-владелец завода Ostchem заявила, что оборудование "Азота" серьезно пострадало от обстрелов и его запуск опасен.

Дым над заводом "Азот" в Северодонецке, 10 июня 2022 года Фото: Reuters

Единственная категория населения, более или менее обеспеченная финансово, - это пенсионеры. Те, кто заменил украинский паспорт российским, получили право на пенсию от оккупационных властей. Это, хоть и небольшой, но стабильный доход на фоне почти тотальной безработицы.

"Работы практически нет, - рассказывает Александр. - Платят мало - где-то 10-15 тысяч рублей, но не всегда. Местным, кто участвует в "восстановлении" города, часто задерживают зарплату. Сейчас уже начинают заставлять получать российское гражданство, если человек не хочет потерять работу".

В бывшем областном центре осталось всего два супермаркета - "Матрешка" и "Bazzar".

"Продукты есть, но, конечно, не такой выбор, как при Украине. Продают российское, но в последнее время появляются европейские товары. Контрабанда работает".

Еще есть рынок. Там продают продукты из сел или со складов, из которых местные в свое время вынесли все. Расчет только русскими рублями.