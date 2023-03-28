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В Литве утилизируют 1,5 млн доз вакцин от Covid-19

LETA/BNS
В Литве утилизируют 1,5 млн доз вакцин от Covid-19
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Больница в разгар коронакризиса.
Больница в разгар коронакризиса. Фото: Marianne Loorents

Около 1,5 млн доз прививки от коронавируса готовы к утилизации в Литве, еще 2,3 млн доз переданы или будут переданы в дар другим странам, сообщает во вторник, 28 марта, новостной портал 15min.

Такие данные предоставило Министерство здравоохранения Литвы.

Вакцины уже доставлены в Латвию, Украину, Казахстан, Молдову, Армению, Тайвань, Таджикистан, Вьетнам, Норвегию, Кипр, Гондурас, Конго, Танзанию, Индонезию и Белиз.

Их также планируется передать в дар Узбекистану, Бангладеш и Филиппинам.

Количество вакцин, которые больше не пригодны для использования, увеличивается, поскольку население Литвы вяло прививается второй бустерной, или так называемой четвертой дозой.

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