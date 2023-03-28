Около 1,5 млн доз прививки от коронавируса готовы к утилизации в Литве, еще 2,3 млн доз переданы или будут переданы в дар другим странам, сообщает во вторник, 28 марта, новостной портал 15min.
В Литве утилизируют 1,5 млн доз вакцин от Covid-19
В Литве утилизируют 1,5 млн доз вакцин от Covid-19
Такие данные предоставило Министерство здравоохранения Литвы.
Вакцины уже доставлены в Латвию, Украину, Казахстан, Молдову, Армению, Тайвань, Таджикистан, Вьетнам, Норвегию, Кипр, Гондурас, Конго, Танзанию, Индонезию и Белиз.
Их также планируется передать в дар Узбекистану, Бангладеш и Филиппинам.
Количество вакцин, которые больше не пригодны для использования, увеличивается, поскольку население Литвы вяло прививается второй бустерной, или так называемой четвертой дозой.
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