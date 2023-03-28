В Латвии вовсю распространяется туберкулез: симптомы, последствия и что делать

Более редкие признаки:

примесь крови в мокроте;

затрудненное дыхание;

боли в груди.

Кроме того, о заболевании туберкулезом могут свидетельствовать такие признаки как:

пониженный аппетит;

слабость;

усталость.

Однако следует помнить, что даже у носителя туберкулеза или у больного заразным туберкулезом легких могут отсутствовать выраженные симптомы заболевания.

Когда обращаться к врачу

Если у вас есть подозрения, что вы заболели туберкулезом, срочно обратитесь к врачу или специалисту (врач-пульмонолог/фтизиопульмонолог). Врач назначит обследования, в том числе рентгенографию легких и анализ мокроты.

Человек, находившийся в тесном контакте с больным туберкулезом, также должен обязательно обратиться к пульмонологу, который проведет консультацию, а также назначит обследования.

Тесный контакт - это:

члены семьи, друзья, родственники и остальные лица, которые часто посещали дом пациента и контактировали с ним;

"партнеры по поцелуям" и половые партнеры пациента;

люди, работающие с заболевшим в одном помещении;

люди, которые учатся в одном классе, посещают одни групповые занятия или же находятся в одном лечебном заведении или учреждении социальной опеки.

Определенно стоит обратиться к врачу, если у вас уже 3-4 недели как минимум несколько из этих признаков: ​

длительный кашель;

потоотделение по ночам;

трудности с дыханием;

примесь крови в мокроте;

усталость, слабость;

необъяснимая потеря веса;

уже длительное время повышенная температура тела.

Лечение