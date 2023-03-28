В прошлую пятницу, 24 марта, отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его цель - привлечь внимание общественности к вопросам, связанным с этим заболеванием, его профилактикой и здоровьем легких в целом. Параллельно с этой новостью пришла другая: в Латвии один из самых высоких показателей распространенности туберкулеза в ЕС.
В Латвии вовсю распространяется туберкулез: симптомы, последствия и что делать
Так, после пандемии Covid-19 в Латвии стремительно начала расти заболеваемость туберкулезом - и все больше пациентов поступают в больницу с запущенным заболеванием. На сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликована вся информация об этом заболевании, симптомах, его ходе и лечении.
О болезни
Туберкулез - древнее, но до сих пор актуальное и излечимое инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой Mycobacterium tuberculosis.
Наиболее часто встречается туберкулез легких, однако он может развиваться и в других частях тела, в том числе, например, в костях, лимфатических узлах, почках.
При нерегулярном применении препаратов, без завершения курса лечения, у бацилл туберкулеза может развиться нечувствительность к лекарствам, при этом заболевание прогрессирует и становится трудно поддающимся лечению или неизлечимым. Эта форма туберкулеза, нечувствительная к двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам, называется туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МР ТБ).
Симптомы
Чаще всего симптомы туберкулеза начинают проявляться постепенно. Характерные признаки заболевания:
- кашель с мокротой или без нее, длящийся несколько недель;
- повышенная температура тела;
- потеря веса;
- усиленное потоотделение по ночам.
Более редкие признаки:
- примесь крови в мокроте;
- затрудненное дыхание;
- боли в груди.
Кроме того, о заболевании туберкулезом могут свидетельствовать такие признаки как:
- пониженный аппетит;
- слабость;
- усталость.
Однако следует помнить, что даже у носителя туберкулеза или у больного заразным туберкулезом легких могут отсутствовать выраженные симптомы заболевания.
Когда обращаться к врачу
Если у вас есть подозрения, что вы заболели туберкулезом, срочно обратитесь к врачу или специалисту (врач-пульмонолог/фтизиопульмонолог). Врач назначит обследования, в том числе рентгенографию легких и анализ мокроты.
Человек, находившийся в тесном контакте с больным туберкулезом, также должен обязательно обратиться к пульмонологу, который проведет консультацию, а также назначит обследования.
Тесный контакт - это:
- члены семьи, друзья, родственники и остальные лица, которые часто посещали дом пациента и контактировали с ним;
- "партнеры по поцелуям" и половые партнеры пациента;
- люди, работающие с заболевшим в одном помещении;
- люди, которые учатся в одном классе, посещают одни групповые занятия или же находятся в одном лечебном заведении или учреждении социальной опеки.
Определенно стоит обратиться к врачу, если у вас уже 3-4 недели как минимум несколько из этих признаков:
- длительный кашель;
- потоотделение по ночам;
- трудности с дыханием;
- примесь крови в мокроте;
- усталость, слабость;
- необъяснимая потеря веса;
- уже длительное время повышенная температура тела.
Лечение
Если не лечить туберкулез, он может привести к летальному исходу, однако при регулярном приеме лекарств туберкулез можно вылечить.
Обычно лечение туберкулеза длится в среднем 6 месяцев - вначале больной лечится в стационаре, а затем амбулаторно. Чтобы вылечиться как можно успешнее и не рисковать заболеть устойчивым туберкулезом, во время лечения следует регулярно принимать лекарства и точно следовать указаниям врача.
Вылечить резистентный туберкулез труднее, его лечение занимает значительно больше времени - от 18 до 24 месяцев. После окончания курса лечения и выздоровления требуется проверки здоровья еще около 2 лет, чтобы избежать рецидива заболевания.
Если вы болеете туберкулезом, то соблюдайте эти правила:
- Регулярно посещайте врача, точно следуйте его инструкциям и регулярно принимайте лекарства.
- Делайте все возможное, чтобы не заразить свое окружение! Помните - туберкулез очень заразное заболевание.
- Соблюдайте гигиену кашля: всегда прикрывайте рот рукой или одноразовой салфеткой, когда кашляете, отхаркиваетесь, чихаете или смеетесь.
- Употребляйте здоровую пищу - белки (яйца, мясо, бобовые) и витамины. Это повысит общую защиту организма и поможет вам выздороветь,
- Уделяйте достаточно времени отдыху и сну (не менее 7-8 часов в сутки).
- Регулярно гуляйте на свежем воздухе!
- Проветривайте комнаты, в которых находитесь!
- Не курите, не употребляйте алкоголь и наркотики!
- В течение первых 1,5-2 лет после окончания лечения следите за своим самочувствием - нередко в органах, пораженных туберкулезом, остается рубцовая ткань, небольшие очаги, в которых остаются "спящие" туберкулезные палочки. В неблагоприятных условиях (хронические заболевания, длительный стресс, алкоголизм, ВИЧ-инфекция и др.) инфекция может вернуться.
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