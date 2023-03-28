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В Латвии вовсю распространяется туберкулез: симптомы, последствия и что делать

rus.tvnet.lv
В Латвии вовсю распространяется туберкулез: симптомы, последствия и что делать
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Pixel-Shot

В прошлую пятницу, 24 марта, отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его цель - привлечь внимание общественности к вопросам, связанным с этим заболеванием, его профилактикой и здоровьем легких в целом. Параллельно с этой новостью пришла другая: в Латвии один из самых высоких показателей распространенности туберкулеза в ЕС

Так, после пандемии Covid-19 в Латвии стремительно начала расти заболеваемость туберкулезом - и все больше пациентов поступают в больницу с запущенным заболеванием. На сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликована вся информация об этом заболевании, симптомах, его ходе и лечении.

О болезни

Туберкулез - древнее, но до сих пор актуальное и излечимое инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой Mycobacterium tuberculosis.

Наиболее часто встречается туберкулез легких, однако он может развиваться и в других частях тела, в том числе, например, в костях, лимфатических узлах, почках.

При нерегулярном применении препаратов, без завершения курса лечения, у бацилл туберкулеза может развиться нечувствительность к лекарствам, при этом заболевание прогрессирует и становится трудно поддающимся лечению или неизлечимым. Эта форма туберкулеза, нечувствительная к двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам, называется туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МР ТБ).

Симптомы

Чаще всего симптомы туберкулеза начинают проявляться постепенно. Характерные признаки заболевания

  • кашель с мокротой или без нее, длящийся несколько недель;
  • повышенная температура тела;
  • потеря веса;
  • усиленное потоотделение по ночам.

Более редкие признаки:

  • примесь крови в мокроте;
  • затрудненное дыхание;
  • боли в груди.

Кроме того, о заболевании туберкулезом могут свидетельствовать такие признаки как:

  • пониженный аппетит;
  • слабость;
  • усталость.

Однако следует помнить, что даже у носителя туберкулеза или у больного заразным туберкулезом легких могут отсутствовать выраженные симптомы заболевания.

Когда обращаться к врачу

Если у вас есть подозрения, что вы заболели туберкулезом, срочно обратитесь к врачу или специалисту (врач-пульмонолог/фтизиопульмонолог). Врач назначит обследования, в том числе рентгенографию легких и анализ мокроты.

Человек, находившийся в тесном контакте с больным туберкулезом, также должен обязательно обратиться к пульмонологу, который проведет консультацию, а также назначит обследования.

Тесный контакт - это: 

  • члены семьи, друзья, родственники и остальные лица, которые часто посещали дом пациента и контактировали с ним;
  • "партнеры по поцелуям" и половые партнеры пациента;
  • люди, работающие с заболевшим в одном помещении;
  • люди, которые учатся в одном классе, посещают одни групповые занятия или же находятся в одном лечебном заведении или учреждении социальной опеки. 

Определенно стоит обратиться к врачу, если у вас уже 3-4 недели как минимум несколько из этих признаков: ​

  • длительный кашель;
  • потоотделение по ночам;
  • трудности с дыханием;
  • примесь крови в мокроте;
  • усталость, слабость;
  • необъяснимая потеря веса;
  • уже длительное время повышенная температура тела. 

Лечение

Если не лечить туберкулез, он может привести к летальному исходу, однако при регулярном приеме лекарств туберкулез можно вылечить.

Обычно лечение туберкулеза длится в среднем 6 месяцев - вначале больной лечится в стационаре, а затем амбулаторно. Чтобы вылечиться как можно успешнее и не рисковать заболеть устойчивым туберкулезом, во время лечения следует регулярно принимать лекарства и точно следовать указаниям врача.

Вылечить резистентный туберкулез труднее, его лечение занимает значительно больше времени - от 18 до 24 месяцев. После окончания курса лечения и выздоровления требуется проверки здоровья еще около 2 лет, чтобы избежать рецидива заболевания.

Если вы болеете туберкулезом, то соблюдайте эти правила:

  1. Регулярно посещайте врача, точно следуйте его инструкциям и регулярно принимайте лекарства.
  2. Делайте все возможное, чтобы не заразить свое окружение! Помните - туберкулез очень заразное заболевание.
  3. Соблюдайте гигиену кашля: всегда прикрывайте рот рукой или одноразовой салфеткой, когда кашляете, отхаркиваетесь, чихаете или смеетесь.
  4. Употребляйте здоровую пищу - белки (яйца, мясо, бобовые) и витамины. Это повысит общую защиту организма и поможет вам выздороветь,
  5. Уделяйте достаточно времени отдыху и сну (не менее 7-8 часов в сутки).
  6. Регулярно гуляйте на свежем воздухе!
  7. Проветривайте комнаты, в которых находитесь!
  8. Не курите, не употребляйте алкоголь и наркотики!
  9. В течение первых 1,5-2 лет после окончания лечения следите за своим самочувствием - нередко в органах, пораженных туберкулезом, остается рубцовая ткань, небольшие очаги, в которых остаются "спящие" туберкулезные палочки. В неблагоприятных условиях (хронические заболевания, длительный стресс, алкоголизм, ВИЧ-инфекция и др.) инфекция может вернуться.

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