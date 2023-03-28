Школы Риги повышают планку для выпускников 9-х классов. Почему у многих остались вопросы?

По первым двум условиям особых возражений не возникает, так как они вполне понятны, а вот по требованию сдачи ЦЭ на достаточно высоком уровне есть вопросы.

В первую очередь потому, что впервые сдавать ЦЭ будут все выпускники 9-х классов. Ранее их сдавали только выпускники школ национальных меньшинств, которые должны были доказать свое знание латышского языка. Остальные девятиклассники также сдавали экзамены, но проверка результатов не происходила централизованно: работы проверяли в каждой школе те же учителя, которые обучали детей, и уже несколько раз в этой связи прозвучали опасения, что результаты необъективны, и именно это является причиной введения ЦЭ.

Данные показывают, что результаты экзаменов в 9-м классе в Риге до сих пор были несколько выше, чем в целом по Латвии. В прошлом году рижане набрали в среднем 67,81% на экзамене по латышскому языку, 55,3% по математике и 74,95% по английскому языку. В то же время в столице есть и школы, где результат был намного ниже среднего: например, выпускники 11-й Рижской основной школы имени Андрея Пумпурса набрали в среднем всего 28,59% на экзамене по английскому языку.

До тех пор, пока неизвестно, каковыми окажутся средние результаты ЦЭ и сколько школьников достигнет этих 35%, ставить такую планку поспешно. Правда, стоит добавить, что для того, чтобы экзамен считался сданным и школьник получил аттестат об основном образовании, достаточно набрать 15% на каждом из экзаменов.