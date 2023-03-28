Популярный голливудский актер Орландо Блум, который является послом доброй воли UNICEF, посетил Украину.
Видео ⟩ Актер Орландо Блум посетил детский центр в Украине и встретился с Зеленским
Актер прибыл в Украину, чтобы поддержать детей, отвлечь их от войны и "вернуть детство". Звезда "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря" встретился с детьми, которые находятся в детском центре.
"Мне посчастливилось услышать детский смех в центре, который поддерживает UNICEF, безопасном, теплом и уютном месте, где дети могут играть, учиться и получать психосоциальную поддержку. Детям в Украине нужно вернуть детство", - подчеркнул актер.
Британский актер также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Орландо Блум посетил Киев, Ирпень и село Демидов.
На встрече с Зеленским актер заявил, что поражен смелостью и стойкостью украинцев, которые остаются сильными несмотря на продолжающуюся войну, сообщает издание Insider.
Зеленский обсудил с Блумом вопросы восстановления Украины, в том числе - школьной инфраструктуры.
Жена звезды, певица Кэти Перри отреагировала на поступок актера и назвала его героем.
"Я так горжусь той работой, которую ты делаешь с UNICEF, моя любовь. Ты герой и в реальной жизни", - написала она в своем instagram.
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