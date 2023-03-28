Фото ⟩ В Кенгарагсе автомобиль остановился на трамвайных путях. Его водитель скончался

Как указано на странице breaking.lv, на улице Маскавас водитель съехал с дороги и остановился на трамвайных путях, остановив движение.

Тем временем в Twitter-аккаунте Rīgas satiksme указано, что в 9:55 из-за ДТП у Южного моста в обоих направлениях остановилось движение трамваев 7 маршрута. Около 12:30 предприятие сообщило, что движение восстановлено, но трамваи могут ехать с опозданием.

Как порталу TVNET сообщили в Госполиции, автоводитель на месте ДТП скончался. Начат уголовный процесс, ведется следствие.

7. tramvajs kādu laiku nekursēs. pic.twitter.com/IPB8l62XO1 — Jānis Barbans (@KurbadsKurbads) March 28, 2023