Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ В Кенгарагсе автомобиль остановился на трамвайных путях. Его водитель скончался

Трамвай №7 может опаздывать
rus.tvnet.lv
В Кенгарагсе автомобиль остановился на трамвайных путях. Его водитель скончался
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

В соцсетях появились фото, что в Кенгарагсе, протаранив ограждение, на трамвайные пути выехал и остановился автомобиль BMW. Как порталу TVNET сообщили в полиции, его водитель скончался.

Как указано на странице breaking.lv, на улице Маскавас водитель съехал с дороги и остановился на трамвайных путях, остановив движение.

Тем временем в Twitter-аккаунте Rīgas satiksme указано, что в 9:55 из-за ДТП у Южного моста в обоих направлениях остановилось движение трамваев 7 маршрута. Около 12:30 предприятие сообщило, что движение восстановлено, но трамваи могут ехать с опозданием.

Как порталу TVNET сообщили в Госполиции, автоводитель на месте ДТП скончался. Начат уголовный процесс, ведется следствие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх