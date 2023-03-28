В соцсетях появились фото, что в Кенгарагсе, протаранив ограждение, на трамвайные пути выехал и остановился автомобиль BMW. Как порталу TVNET сообщили в полиции, его водитель скончался.
Фото ⟩ В Кенгарагсе автомобиль остановился на трамвайных путях. Его водитель скончался
Трамвай №7 может опаздывать
В Кенгарагсе автомобиль остановился на трамвайных путях. Его водитель скончался
Как указано на странице breaking.lv, на улице Маскавас водитель съехал с дороги и остановился на трамвайных путях, остановив движение.
Тем временем в Twitter-аккаунте Rīgas satiksme указано, что в 9:55 из-за ДТП у Южного моста в обоих направлениях остановилось движение трамваев 7 маршрута. Около 12:30 предприятие сообщило, что движение восстановлено, но трамваи могут ехать с опозданием.
Как порталу TVNET сообщили в Госполиции, автоводитель на месте ДТП скончался. Начат уголовный процесс, ведется следствие.
7. tramvajs kādu laiku nekursēs. pic.twitter.com/IPB8l62XO1— Jānis Barbans (@KurbadsKurbads) March 28, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова