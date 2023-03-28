В воскресенье, 28 марта, после схода лавины в долине Аури на северо-востоке Италии нашли мертвыми пару отдыхающих. Ими оказались граждане Италии и Литвы, сообщает литовский портал LRT.
Видео ⟩ Во время лавины в горах Италии погибла гражданка Литвы
Трагедия произошла в субботу на горе Сассо Неро, на высоте около 1700 метров. 51-летний житель Италии и 33-летняя литовка отправились в поход на снегоступах.
Владелец отеля, в котором они остановились, сообщил, что пара пропала без вести в субботу вечером, потому что во время ужина их не видели. К тому времени было уже поздно, чтобы начинать поиски. Они начались утром в воскресенье и быстро закончились.
Тело одного из погибших было найдено под снегом, а другого - поверх него. Спасатели пришли к выводу, что пара погибла во время схода лавины.
Сообщается, что гражданка Литвы был не туристкой, а проживала в Италии. Она погибла вместе с сожителем. Пара жила в провинции Венеция и уехала в отпуск.
Итальянские СМИ опубликовали видео с беспилотника с места, где произошло трагическое происшествие.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!