Правительство утвердило поправки о подаче коллективных исков потребителей

Как отмечает Министерство экономики, новые нормы обеспечат высокий уровень защиты прав потребителей и облегчат рассмотрение дел в суде, чтобы получить компенсацию за ущерб. Часто потребители предпочитают не обращаться в суд с индивидуальными исками, поскольку это дорого, сложно, занимает много времени и ставит потребителя в неравное положение по сравнению с производителем, торговой компанией или поставщиком услуг и имеющимися у них ресурсами.

Глобализация и дигитализация увеличили вероятность того, что одно нарушение со стороны производителя, продавца или поставщика услуг может нанести ущерб большому количеству потребителей. Коллективный иск означает, что потребителям, которым был нанесен ущерб в результате нарушения, не придется подавать индивидуальные иски в суд, а от их имени может быть подан общий иск объединением потребителей, которому Центр защиты прав потребителей (PTAC) присвоил статус квалифицированного органа.