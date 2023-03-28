Прославление и оправдание российской агрессии: дело против рижанки передано в прокуратуру

Уголовный процесс против Крейле был начат 16 марта прошлого года за прославление и оправдание совершаемых Россией военных преступлений и преступлений против мира, сообщили агентству LETA в VDD.

Крейле была задержана 16 марта 2022 года у памятника Свободы во время мероприятий дня памяти легионеров. Она была многократно замечена в общественных местах с сумкой, на которой изображен символ российской военной агрессии "Z".

Также Крейле выражала поддержку России во время антивоенной акции у посольства РФ и совершала другие провокационные действия.

В середине марта полиция получила от жителей информацию о доме в Торнякалнсе, на окнах которого висит несколько российских флагов разного размера, один латвийский флаг и ленточка в цветах латвийского флага. На российских флагах были видны различные надписи на русском и латышском языках - "Путин мой друг", "Боже, храни Латвию" и др.

Сотрудники Земгальского участка полиции провели в квартире процессуальные действия, сняв с окон флаги и надписи, а также изъяв другие предметы. Проживающая в квартире Елена Крейле 1967 года рождения уже известна полиции, так как ранее неоднократно попадала в поле ее зрения.

В Земгальском участке полиции на женщину заведено 35 административных дел - половина за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, а половина за нарушение ограничений из-за Covid-19.