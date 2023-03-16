Использовала символику, которая прославляла войну: полиция задержала домохозяйку

Правоохранительные органы начали против женщины уголовный процесс по статье Уголовного закона о публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений,

которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, общественных работ или штрафа.

Елена Крейле (56 лет), домохозяйка. Родилась и выросла в Латвии, но на латышском знает лишь несколько слов. По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому настоящей необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем. После этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии. Жизнь обычного человека.

Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены начались первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.

Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Это никак не связано с делами, возбужденными против нее. Она не будет говорить на такие темы вне семьи. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".