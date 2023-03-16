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Использовала символику, которая прославляла войну: полиция задержала домохозяйку

rus.tvnet.lv/LETA
Использовала символику, которая прославляла войну: полиция задержала домохозяйку
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Арест Крейле 16 марта 2022 г. На другой стороне зеленой сумки нарисована буква Z.
Арест Крейле 16 марта 2022 г. На другой стороне зеленой сумки нарисована буква Z. Фото: LETA

Государственная полиция задержала жительницу Риги Елену Крейле за использование прославляющей войну символики, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В конце прошлой недели полиция получила от жителей информацию о доме в Торнякалнсе, на окнах которого висит несколько российских флагов разного размера, один латвийский флаг и ленточка в цветах латвийского флага. На российских флагах были видны различные надписи на русском и латышском языках - "Путин мой друг", "Боже, храни Латвию" и др., сообщили в полиции.

Сотрудники Земгальского участка полиции провели в квартире процессуальные действия, сняв с окон флаги и надписи, а также изъяв другие предметы. Проживающая в квартире Елена Крейле 1967 года рождения уже известна полиции, так как ранее неоднократно попадала в поле ее зрения.

В Земгальском участке полиции на женщину заведено 35 административных дел - половина за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, а половина за нарушение ограничений из-за Covid-19.

Ранее Крейле неоднократно появлялась на публике с сумкой с изображением буквы Z и участвовала в различных акциях протеста с использованием прославляющих Россию символов.

Крейле доставлена в изолятор. Решение о мере пресечения в виде залога будет принято в пятницу, 17 марта.

Правоохранительные органы начали против женщины уголовный процесс по статье Уголовного закона о публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений,

которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, общественных работ или штрафа.

Елена Крейле (56 лет), домохозяйка. Родилась и выросла в Латвии, но на латышском знает лишь несколько слов. По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому настоящей необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем. После этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии. Жизнь обычного человека.

Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены начались первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.

Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Это никак не связано с делами, возбужденными против нее. Она не будет говорить на такие темы вне семьи. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".

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