Видео ⟩ В Риге задержана женщина: на окнах ее квартиры были флажки РФ

Кто она и зачем это делает?

Теперь на это можно ответить - Елена Крейле (56 лет), домохозяйка. Родилась и выросла в Латвии, но на латышском знает лишь несколько слов. По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому настоящей необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем. После этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии. Жизнь обычного человека.

Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены начались первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.

В настоящее время по действиям женщины возбуждено одно уголовное дело об оправдании военных преступлений и 15 административных дел по факту использования запрещенной символики в общественных местах. Дела накопились, потому что при каждом посещении полиции у нее с собой предмет цветов российского флага - бутылка с водой, булавка. Она ловко называет их украшениями, ведь за украшения наказывать человека нельзя.

Арест Крейле 16 марта 2022 г. На другой стороне зеленой сумки нарисована буква Z. Фото: LETA

На интервью Re:Baltica женщина явилась со значком в цветах латвийского флага. Его можно увидеть только в тот момент, когда она снимает пальто, на котором российский триколор изображен цветными карандашами. "Душа захотела, и я так сделала", - объясняет она свои действия после вторжения России в Украину. Таким и подобными ответами, долго не задумываясь, женщина отвечает на любые вопросы, в которых Re:Baltica просит ее объяснить свои действия. На вопрос, что Крейле хочет доказать своими действиями, она отвечает: "Что я свободный человек".

Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Это никак не связано с делами, возбужденными против нее. Она не будет говорить на такие темы вне семьи. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".