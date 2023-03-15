Как сообщалось, на окнах жилого дома в Торнякалнсе, Рига, долгое время были вывешены несколько российских флажков, а также различные пророссийские надписи, такие как "Путин мой друг". Выяснилось, что в квартире проживает Елена Крейле, которая впервые в поле зрения полиции попала еще год назад. Сейчас женщина задержана, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ В Риге задержана женщина: на окнах ее квартиры были флажки РФ
В прошлом году она несколько раз появлялась на публике с нарисованной на сумке символикой российский армии во время вторжения в Украину - буквой "Z". Крейле потребовала, чтобы команда передачи говорила с ней по-русски. Не дождавшись этого, она прекратила общение и ушла обратно в квартиру.
Передача обратилась в Государственную полицию. Правоохранители осмотрели квартиру, сняли флажки с окон и доставили Крейле в изолятор временного содержания.
"Полиция отреагировала незамедлительно, - говорит начальник Земгальского участка Государственной полиции Риги Дидзис Матис. - Мы возбудили уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона - за героизацию военных преступлений. Мы собрали в квартире флажки и другие улики, которые могут доказывать прославление военных преступлений. В настоящее время ведется следствие, ее [задержанную] допрашивают".
Госполиция будет просить суд применить к Крейле меру пресечения - задержание.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
Кто такая Елена Крейле?
Сначала женщина появилась на акциях протеста против войны у посольства России, где провокационно встала с плакатом "Россия, я с тобой!" на фоне сторонников Украины. После этого ее сфотографировали в магазине, где у женщины была сумка с латинской буквой Z - одним из символов войны России в Украине. После этого - в день памяти легионеров у памятника Свободы, где ее задержали полицейские. Желание попасть на мероприятие у женщины было настолько велико, что для этого она вылезла из соседского окна (у ее окна дежурили правоохранители).
Кто она и зачем это делает?
Теперь на это можно ответить - Елена Крейле (56 лет), домохозяйка. Родилась и выросла в Латвии, но на латышском знает лишь несколько слов. По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому настоящей необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем. После этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии. Жизнь обычного человека.
Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены начались первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.
В настоящее время по действиям женщины возбуждено одно уголовное дело об оправдании военных преступлений и 15 административных дел по факту использования запрещенной символики в общественных местах. Дела накопились, потому что при каждом посещении полиции у нее с собой предмет цветов российского флага - бутылка с водой, булавка. Она ловко называет их украшениями, ведь за украшения наказывать человека нельзя.
На интервью Re:Baltica женщина явилась со значком в цветах латвийского флага. Его можно увидеть только в тот момент, когда она снимает пальто, на котором российский триколор изображен цветными карандашами. "Душа захотела, и я так сделала", - объясняет она свои действия после вторжения России в Украину. Таким и подобными ответами, долго не задумываясь, женщина отвечает на любые вопросы, в которых Re:Baltica просит ее объяснить свои действия. На вопрос, что Крейле хочет доказать своими действиями, она отвечает: "Что я свободный человек".
Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Это никак не связано с делами, возбужденными против нее. Она не будет говорить на такие темы вне семьи. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!