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Видео ⟩ В Риге задержана женщина: на окнах ее квартиры были флажки РФ

rus.tvnet.lv
В Риге задержана женщина: на окнах ее квартиры были флажки РФ
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Окна квартиры Елены Крейле в Торнякалнсе, Рига
Окна квартиры Елены Крейле в Торнякалнсе, Рига Фото: Raidījums "Bez Tabu" sižets.

Как сообщалось, на окнах жилого дома в Торнякалнсе, Рига, долгое время были вывешены несколько российских флажков, а также различные пророссийские надписи, такие как "Путин мой друг". Выяснилось, что в квартире проживает Елена Крейле, которая впервые в поле зрения полиции попала еще год назад. Сейчас женщина задержана, сообщает программа Bez Tabu.

В прошлом году она несколько раз появлялась на публике с нарисованной на сумке символикой российский армии во время вторжения в Украину - буквой "Z". Крейле потребовала, чтобы команда передачи говорила с ней по-русски. Не дождавшись этого, она прекратила общение и ушла обратно в квартиру.

Передача обратилась в Государственную полицию. Правоохранители осмотрели квартиру, сняли флажки с окон и доставили Крейле в изолятор временного содержания.

"Полиция отреагировала незамедлительно, - говорит начальник Земгальского участка Государственной полиции Риги Дидзис Матис. - Мы возбудили уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона - за героизацию военных преступлений. Мы собрали в квартире флажки и другие улики, которые могут доказывать прославление военных преступлений. В настоящее время ведется следствие, ее [задержанную] допрашивают".

Госполиция будет просить суд применить к Крейле меру пресечения - задержание.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

Кто такая Елена Крейле?

Сначала женщина появилась на акциях протеста против войны у посольства России, где провокационно встала с плакатом "Россия, я с тобой!" на фоне сторонников Украины. После этого ее сфотографировали в магазине, где у женщины была сумка с латинской буквой Z - одним из символов войны России в Украине. После этого - в день памяти легионеров у памятника Свободы, где ее задержали полицейские. Желание попасть на мероприятие у женщины было настолько велико, что для этого она вылезла из соседского окна (у ее окна дежурили правоохранители).

Кто она и зачем это делает?

Теперь на это можно ответить - Елена Крейле (56 лет), домохозяйка. Родилась и выросла в Латвии, но на латышском знает лишь несколько слов. По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому настоящей необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем. После этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии. Жизнь обычного человека.

Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены начались первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.

В настоящее время по действиям женщины возбуждено одно уголовное дело об оправдании военных преступлений и 15 административных дел по факту использования запрещенной символики в общественных местах. Дела накопились, потому что при каждом посещении полиции у нее с собой предмет цветов российского флага - бутылка с водой, булавка. Она ловко называет их украшениями, ведь за украшения наказывать человека нельзя.

Арест Крейле 16 марта 2022 г. На другой стороне зеленой сумки нарисована буква Z.
Арест Крейле 16 марта 2022 г. На другой стороне зеленой сумки нарисована буква Z. Фото: LETA

На интервью Re:Baltica женщина явилась со значком в цветах латвийского флага. Его можно увидеть только в тот момент, когда она снимает пальто, на котором российский триколор изображен цветными карандашами. "Душа захотела, и я так сделала", - объясняет она свои действия после вторжения России в Украину. Таким и подобными ответами, долго не задумываясь, женщина отвечает на любые вопросы, в которых Re:Baltica просит ее объяснить свои действия. На вопрос, что Крейле хочет доказать своими действиями, она отвечает: "Что я свободный человек".

Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Это никак не связано с делами, возбужденными против нее. Она не будет говорить на такие темы вне семьи. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".

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